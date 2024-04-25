Россия не будет чинить препятствий проведению на своей территории выборов президента Молдавии и «не будет ограничивать реализацию избирательных прав» проживающих там граждан РМ. Об этом на брифинге сегодня, 25 апреля, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, информирует eadaily.com
Дипломат подчеркнула, что в Москве не считают нужным зеркально реагировать на недружественные и недемократические решения Кишинева по голосованию на выборах президента РФ в Молдавии (состоялись 17 марта) только на территории посольства.
«Наша реальная позиция заключается в том, что мы действительно привержены принципам демократии, и мы не будем ограничивать и готовы содействовать реализации избирательных прав проживающих в нашей стране граждан Молдавии. Мы официально за несколько месяцев публично, чтобы не было никаких провокаций, или вбросов, или попыток эту информацию исказить, подтверждаем намерение всячески содействовать по запросу молдавской стороны в проведении выборов (намечены на 20 октября) на территории нашей страны. Но вот теперь возникает интересный вопрос — насколько в этом заинтересован официальный Кишинев. Давайте посмотрим», — отметила Мария Захарова.
Ранее министр иностранных дел РМ Михаил Попшоя в одном из интервью допустил, что Россия может разрешить открыть на своей территории только один участок на выборах президента РМ осенью этого года. По словам Попшоя, тогда властям Молдовы придется соблюдать это решение Москвы, пишет NM
Напомним, что на выборах президента России 17 марта этого года власти Молдавии разрешили открыть избирательный участок для граждан РФ лишь на территории посольства в Кишиневе. Для обеспечения конституционного права своих граждан МИД РФ открыл дополнительно еще 6 участков для голосования на территории Приднестровья, где проживает порядка 250 тыс. российских соотечественников.
В ответ на это молдавский МИД вызвал посла России Олега Васнецова и выразил ему неодобрение «неуважением к молдавскому государству и его гражданам», а позже выслал очередного дипломатического работника. Тогда Москва ответила симметрично.
В день голосования на территорию российского посольства в молдавской столице террорист бросил две бутылки с зажигательной смесью, а в Тирасполе (Приднестровье) в результате удара БПЛА был уничтожен вертолет в одной из воинских частей. Несмотря на попытку посеять панику, голосование прошло успешно, люди на провокацию не поддались.