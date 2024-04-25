Dnestr.TV

 
0

"Бессмертный полк" в Кишиневе изменит маршрут из-за требования миссии ЕС

"Бессмертный полк" в Кишиневе изменит маршрут из-за требования миссии ЕС
фото из открытых источников


Миссия Европейского союза в Молдавии затребовала предоставить для празднования дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая, заявил 25 апреля председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, информирует РИА Новости

Ранее комитет "Победа" призвал граждан Молдавии выйти на торжественные мероприятия 9 мая в честь Победы в Великой Отечественной войне, а также 24 августа на марш памяти в честь освобождения республики от фашисткой оккупации. С 2017 года комитет "Победа" является главным организатором торжественных и памятных мероприятий, посвященных освобождению Молдавии от фашистской оккупации.

"Миссия Европейского союза затребовала предоставить для празднования дня Европы именно центральную площадь, и именно 9 мая. При этом господин Янис Мажейкис (посол) прекрасно осведомлён о том, в этот день тысячи людей из Кишинева и других городов Молдовы собираются здесь, чтобы встретить День Победы",- написал Петрович в своем Telegram-канале.

При этом общественный деятель отметил, что марш Победы и шествие Бессмертного полка в Кишиневе всё-таки состоится.

"В настоящее время в связи с "сюрпризом" от миссии Европейского союза идёт разработка и утверждение нового маршрута и точки сбора. На будущей неделе от имени Национального координационного комитета "Победа" выступим с уточняющей информацией", - добавил Петрович.

На площади Великого национального собрания в Кишиневе 9 мая откроется «Европейский городок», который ежегодно организует делегация ЕС в Молдове в связи с празднованием Дня Европы. В центре столицы уже традиционно состоится концерт, можно будет попробовать блюда европейской кухни и посетить интерактивную ярмарку, сообщает NM

«День Европы — о людях и для людей, потому что мы отмечаем ценности, которые нас объединяют. Свобода, мир, процветание — это столпы, которые определяют качество жизни каждого человека. Эти столпы определяют всю политику и решения, принимаемые Европейским союзом. Для Молдовы это также день, когда мы отмечаем европейские устремления страны и ее народа. Мы продолжим поддерживать вас на этом преобразующем пути интеграции в ЕС. Ради этого и для этого существует День Европы!» — заявил глава Делегации ЕС в Молдове Янис Мажейкс.

Официальное открытие празднования Дня Европы состоится на площади Великого национального собрания в Кишиневе в 12:00 9 мая.

С 13:00 до 17:00 посетители «Европейского городка» смогут принять участие в викторинах и мастер-классах, попробовать блюда европейской кухни, будет работать детская площадка.

Вечером на площади состоится концерт, на котором выступит глава Делегации ЕС в Молдове, оркестр Кристофора Алдя-Теодоровича, группа Lupii lui Calancea и победители «Евровидения-2022», украинская группа Kalush Orchestra.

19 мая «Европейский городок» откроют в Бельцах.
  • Вчера, 20:33
  • DTV
  • Просмотров: 56
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура отмене не подлежит. Музыка в литер ...
  • В Приднестровье установлены критерии для условно-досроч ...
  • В Гагаузии Майю Санду встретили словами: «Чемодан, вокз ...
  • Молдову и Румынию накроет пыльное облако из Сахары — за ...
  • Скандал на литовской границе: детский хор из Молдовы не ...
  • Полное интервью главы МИД ПМР Виталия Игнатьева RTVI
  • Молдавские документы должны содержать поля на русском — ...
  • Кишинев выступил против тренировок российских миротворц ...
  • Более 40 бендерчан привлечены к админответственности со ...
  • Сергей Лавров: Кишинев отказывается от всех предложений ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура отмене не подлежит. Музыка в литер ...
  • В Приднестровье установлены критерии для условно-досроч ...
  • В Гагаузии Майю Санду встретили словами: «Чемодан, вокз ...
  • Молдову и Румынию накроет пыльное облако из Сахары — за ...
  • Скандал на литовской границе: детский хор из Молдовы не ...
  • Полное интервью главы МИД ПМР Виталия Игнатьева RTVI
  • Молдавские документы должны содержать поля на русском — ...
  • Кишинев выступил против тренировок российских миротворц ...
  • Более 40 бендерчан привлечены к админответственности со ...
  • Сергей Лавров: Кишинев отказывается от всех предложений ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна