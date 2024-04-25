Миссия Европейского союза в Молдавии затребовала предоставить для празднования дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая, заявил 25 апреля председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, информирует РИА Новости
Ранее комитет "Победа" призвал граждан Молдавии выйти на торжественные мероприятия 9 мая в честь Победы в Великой Отечественной войне, а также 24 августа на марш памяти в честь освобождения республики от фашисткой оккупации. С 2017 года комитет "Победа" является главным организатором торжественных и памятных мероприятий, посвященных освобождению Молдавии от фашистской оккупации.
"Миссия Европейского союза затребовала предоставить для празднования дня Европы именно центральную площадь, и именно 9 мая. При этом господин Янис Мажейкис (посол) прекрасно осведомлён о том, в этот день тысячи людей из Кишинева и других городов Молдовы собираются здесь, чтобы встретить День Победы",- написал Петрович в своем Telegram-канале.
При этом общественный деятель отметил, что марш Победы и шествие Бессмертного полка в Кишиневе всё-таки состоится.
"В настоящее время в связи с "сюрпризом" от миссии Европейского союза идёт разработка и утверждение нового маршрута и точки сбора. На будущей неделе от имени Национального координационного комитета "Победа" выступим с уточняющей информацией", - добавил Петрович.
На площади Великого национального собрания в Кишиневе 9 мая откроется «Европейский городок», который ежегодно организует делегация ЕС в Молдове в связи с празднованием Дня Европы. В центре столицы уже традиционно состоится концерт, можно будет попробовать блюда европейской кухни и посетить интерактивную ярмарку, сообщает NM
«День Европы — о людях и для людей, потому что мы отмечаем ценности, которые нас объединяют. Свобода, мир, процветание — это столпы, которые определяют качество жизни каждого человека. Эти столпы определяют всю политику и решения, принимаемые Европейским союзом. Для Молдовы это также день, когда мы отмечаем европейские устремления страны и ее народа. Мы продолжим поддерживать вас на этом преобразующем пути интеграции в ЕС. Ради этого и для этого существует День Европы!» — заявил глава Делегации ЕС в Молдове Янис Мажейкс.
Официальное открытие празднования Дня Европы состоится на площади Великого национального собрания в Кишиневе в 12:00 9 мая.
С 13:00 до 17:00 посетители «Европейского городка» смогут принять участие в викторинах и мастер-классах, попробовать блюда европейской кухни, будет работать детская площадка.
Вечером на площади состоится концерт, на котором выступит глава Делегации ЕС в Молдове, оркестр Кристофора Алдя-Теодоровича, группа Lupii lui Calancea и победители «Евровидения-2022», украинская группа Kalush Orchestra.