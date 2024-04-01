Как сообщила пресс-служба Минздрава ПМР , 25 апреля стартовала двухдневная конференция с международным участием «Мультидисциплинарный подход в онкологии – путь к успешной терапии». Организаторами выступили Министерство здравоохранения Приднестровья, главный внештатный специалист ведомства Алина Андреева, а также российские онкологи. Мероприятие предусматривает участие большого количества специалистов не только онкологии, но и других отраслей медицины, поскольку без взаимодействия невозможно успешное лечение этих заболеваний.
Своим опытом в режиме онлайн поделятся врачи из России и Турции – они представят коллегам из Приднестровья свои доклады и презентации с разборами клинических случаев. Будет возможность задать вопрос каждому из лекторов. Доклады первого дня конференции посвящены проблеме диагностики рака.
С приветственным словом к врачам обратилась заместитель Председателя Верховного Совета, член попечительского совета Республиканской общественной организации «Онкологи Приднестровья» Галина Антюфеева. «Среди множества вариантов лечебных стратегий очень важно сделать правильный в самом начале, что не всегда по силам одному специалисту. Именно поэтому активное внедрение мультидисциплинарного подхода в лечении онкологических больных способствует улучшению результата. Уверена, что конференция будет способствовать повышению профессионального уровня, обсуждению новейших разработок и обмену опытом», – отметила вице-спикер.
Выступила на открытии конференции и Анастасия Мочалова – заведующая отделением лекарственной противоопухолевой терапии клиники сети МЕДСИ (РФ), доцент кафедры хирургии с курсом онкологии Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко. «В программе планируется выступление ведущих отечественных и зарубежных специалистов, которые осветят основные достижения в диагностике и лечении злокачественных опухолей. Хотелось бы отметить активную командную работу онкологической службы Приднестровья и онкологического мультидисциплинарного онкологического консилиума. Желаю участникам новых знаний, которые будут полезны для всех», – обратилась онколог.
Программа первого дня конференции предусматривала представление 15 докладов. 26 апреля врачи расскажут о современных возможностях лечения злокачественных новообразований, а также состоится вручение номинации «Онколог года» от Республиканской общественной организации «Онкологи Приднестровья».