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В Германии построили самую крутую горку в мире

В Германии построили самую крутую горку в мире
Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Взлететь вверх под углом в 105 градусов смогут пассажиры нового аттракциона - американской горки "Вольтрон Невера" в немецком Европа-парке.

"Вольтрон Невера" (Voltron Nevera) - так называется новая американская горка, которую в конце апреля 2024 года вводят в эксплуатацию в немецком Европа-парке (Europa-Park) в Русте - крупнейшем парке развлечений Германии и втором по посещаемости в Европе после парижского Диснейленда, передает dw.com

Торжественная презентация горки специально приглашенным гостям состоялась 24 апреля. Первые поездки в плановом режиме для посетителей парка состоятся на этой неделе в пятницу.

Уже в самом начале конструкции этого аттракциона вагонетки ускоряются вверх - катапультируются под углом в 105 градусов. Это мировой рекорд, сообщает информационное агентство dpa со ссылкой на представителей парка.

Общая протяженность горки типа Multi Launch Coaster составляет 1,4 километра. На маршруте посетителей ожидают перевороты и сильные ускорения, а также езда спиной вперед. Четыре раза за время поездки скорость аттракциона превышает 90 километров в час.

Самый продолжительный отрезок времени, когда пассажиры могут ощущать чувство невесомости, достигает 2,2 секунды. По данным администрации парка, на новом аттракционе ежедневно смогут прокатиться до 20 тысяч человек в день - не младше восьми лет при минимальном росте в 1,30 метра.

Ежегодно в Европа-парке, который был открыт в федеральной земле Баден-Вюртемберг в 1975 году, бывает около 5,5 миллиона человек. В общей сложности здесь насчитывается около сотни аттракционов, а также демонстрируются разные развлекательные представления.

В парке создано около двух десятков тематических разделов. Горка "Вольтрон Невера" находится в новой тематической зоне, посвященной Хорватии. Над станцией этого аттракциона возведена высокая конструкция с куполом, напоминающая башню Ворденклиф (1901-1917) - первую беспроводную телекоммуникационную башню, созданную в Нью-Йорке Николой Теслой. Этот американский изобретатель, этнический серб, родился в Хорватии в 1856 году. В США Тесла переехал в 1884 году.

Название нового аттракциона состоит из двух частей - имен двух гигантских роботов из аниме-сериалов и серии комиксов (Voltron), а также хорватского слова для обозначения сильных ураганов и штормов (Nevera).

В Германии построили самую крутую горку в мире
Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance
  • Сегодня, 10:06
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