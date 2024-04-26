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Белоруссия прописала в военной доктрине недопустимость нападения на другую страну

Белоруссия прописала в военной доктрине недопустимость нападения на другую страну
фото:Depositphotos

Белоруссия считает применение военной силы крайней мерой достижения политических целей и считает недопустимым развязывание агрессии против другой страны. Это следует из новой военной доктрины республики, опубликованной на национальном правовом интернет-портале, информирует gazeta.ru

Как говорится в документе, белорусская сторона рассмотрит возможность задействования военной силы «только после исчерпания возможностей использования политико-дипломатических, правовых, экономических, информационных, идеологических и других мер в интересах обеспечения военной безопасности и обороны».

Минск полагает правомерным применение всех имеющихся сил и средств для реализации комплекса превентивных мер стратегического сдерживания или ответных действий, направленных на недопущение военного конфликта с участием Белоруссии, отражения агрессии против республики и ее союзников.

Также в тексте сказано, что Белоруссия может использовать военную силу «для защиты от противоправных насильственных действий с применением оружия, угрожающих конституционному строю, ее территориальной целостности и суверенитету, а также для выполнения задач обеспечения коллективной безопасности и поддержания международного мира и безопасности в соответствии с международными договорами» страны.

Отмечается, что Белоруссия будет считать своим противником государство или коалицию стран, а также любой негосударственный субъект, деятельность которых представляет военную угрозу республики или военно-политическим объединениям с участием белорусского государства.

Также Минск будет рассматривать применение силы против одного из государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) как агрессию против всех членов объединения. Белоруссия в связи с этим может предоставить стране, подвергшейся нападению, всю необходимую помощь, включая военную, информирует РБК

В ОДКБ входят шесть стран бывшего СССР — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В основе организации лежит подписанный в 1992 году в Ташкенте Договор о коллективной безопасности. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Армения в феврале 2024 года объявила о заморозке своего членства в ОДКБ.
  • Сегодня, 10:25
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