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Новости ГТК: изъята крупная партия сигарет

Новости ГТК: изъята крупная партия сигарет
Фото: пресс-служба ГТК ПМР

По информации пресс-службы ГТК ПМР, сотрудники управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТК задержали крупную партию сигарет, незаконно ввезённых в Приднестровье из Республики Молдова. Стоимость нелегального груза – более 200 тыс. рублей ПМР.

Отрабатывая оперативную информацию, сотрудники ГТК остановили на таможенной территории ПМР легковой автомобиль для проверки законности ввоза перемещаемых в нем товаров. В транспортном средстве были обнаружены два короба сигарет производства Республики Молдова. Как выяснилось, это лишь небольшая часть партии подакцизного груза, попавшего на территорию республики в нарушение таможенного законодательства. Общее количество незаконно перемещенных сигарет составило 7160 пачек.

Пояснить происхождение партии подакцизных товаров, равно как и предъявить документы на них, водитель автомобиля не смог. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом в) части 2 ст.171-1 Уголовного кодекса ПМР «Незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка».

В настоящий момент подозреваемый арестован. Ведется следствие, в ходе которого предстоит установить все звенья нелегальной цепочки, а также оценить ущерб государству в виде неуплаченных таможенных сборов и акциза.

В ГТК обращают внимание: незаконные действия с подакцизными товарами, включая их перемещение через таможенную границу в крупном размере, приобретение, хранение, транспортировку в крупном размере, а также пользование незаконно перемещенными подакцизными товарами криминализированы (ввиду их общественной опасности!). За их совершение предусмотрена уголовная ответственность либо в виде высоких штрафов, либо в виде лишения свободы на срок до 5 лет (ст. 171-1 УК ПМР «Незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка») и до 12 лет (ст. 185 УК ПМР «Контрабанда»).

Борьба с нелегальными поставками подакцизных товаров находится в фокусе особого внимания правоохранительных подразделений ГТК.

За первый квартал 2024 г. оперативными сотрудниками таможенного комитета возбуждено 3 уголовных дела по статье 171-1 УК ПМР и 72 дела об административных правонарушениях по статье 16.18 КОАП, в рамках которых изъяты порядка 32 500 пачек табачных изделий, одноразовых электронных сигарет и жидкость для электронных сигарет.
  • Сегодня, 10:36
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