Парламент Молдовы на заседании 26 апреля во втором чтении принял законопроект о внедрении голосования по почте. За проект проголосовали 56 депутатов от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) и один независимый депутат, информирует NM
В пресс-релизе парламента говорится, что после общественных консультаций законопроект доработали. В него внесли четкие критерии, согласно которым в зарубежной стране могут внедрить голосование по почте для представителей молдавской диаспоры. Среди них большие расстояния между избирательными участками, опыт страны в организации голосования по почте и надежность почтовых услуг. Под эти критерии попадают США, Канада, Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия.
В проекте поправок в Кодекс о выборах также указано, что голосование по почте нельзя проводить в странах, которые не установили дипломатические отношения с Молдовой, находятся в состоянии войны или не соблюдают международные стандарты в избирательной сфере.
Законопроект также обеспечивает безопасность голосования. Кроме избирательного бюллетеня, в конверте будет заявление об ответственности. Подписывая его, избиратель подтверждает, что голосует тайно.
Напомним, на предстоящих президентских выборах представители молдавской диаспоры в некоторых странах смогут проголосовать по почте. Законопроект представила партия PAS по предложению президента Молдовы Майи Санду