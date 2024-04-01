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Молдаване из шести стран смогут голосовать по почте

Молдаване из шести стран смогут голосовать по почте
фото из открытых источников

Парламент Молдовы на заседании 26 апреля во втором чтении принял законопроект о внедрении голосования по почте. За проект проголосовали 56 депутатов от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) и один независимый депутат, информирует NM

В пресс-релизе парламента говорится, что после общественных консультаций законопроект доработали. В него внесли четкие критерии, согласно которым в зарубежной стране могут внедрить голосование по почте для представителей молдавской диаспоры. Среди них большие расстояния между избирательными участками, опыт страны в организации голосования по почте и надежность почтовых услуг. Под эти критерии попадают США, Канада, Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия.

В проекте поправок в Кодекс о выборах также указано, что голосование по почте нельзя проводить в странах, которые не установили дипломатические отношения с Молдовой, находятся в состоянии войны или не соблюдают международные стандарты в избирательной сфере.

Законопроект также обеспечивает безопасность голосования. Кроме избирательного бюллетеня, в конверте будет заявление об ответственности. Подписывая его, избиратель подтверждает, что голосует тайно.

Напомним, на предстоящих президентских выборах представители молдавской диаспоры в некоторых странах смогут проголосовать по почте. Законопроект представила партия PAS по предложению президента Молдовы Майи Санду
  • Вчера, 18:51
  • DTV
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