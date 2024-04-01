Уровень Днестра повышается в Одесской области, сообщают украинские гидрологи.
По словам специалистов, территории близ границ с Молдовой могут оказаться затоплены, передает rupor.md
Гидрометеорологическая служба Украины объявила желтый код опасности наводнений. Уровень воды в Днестре в Одесской области может подняться на 0,2-0,5 метра по сравнению с текущим уровнем, говорится в предупреждении.
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В последние три недели уровень Днестра поднимается практически каждый день. Ситуацию прокомментировал директор ГУП «Дубоссарская ГЭС» Борис Герман, информирует novostipmr.com
«Если говорить об истории нынешнего паводка, то Новоднестровская ГЭС (Украина) в марте набирала водохранилище. Это связано с тем, что сейчас в Украине в энергосистеме очень сложная ситуация с мощностями. Новоднестровская ГЭС периодически начала залпово сбрасывать воду. Видимо, станция используется для поддержания частоты в энергосистеме во время пика», - говорит директор Дубоссарской ГЭС.
Сброс воды на украинской станции доходит до 1 800 кубических метров в секунду. Приднестровье получает среднесуточные сбросы, поэтому воды меньше. На данный момент Дубоссарская ГЭС сбрасывает около 1 000 м3/с.
«Сейчас открыто семь затворов из восьми, которые подняты на разные уровни. Всё делается по схеме маневрирования затворов. Верхний бьеф у нас составляет 28,03. Нижний бьеф - 13,50. Это не критически. Волноваться не стоит. Для ГЭС это нормальная работа в пределах технических данных гидросооружения», - успокоил Борис Герман.
Отметим, что последний крупный паводок в Приднестровье, приведший к наводнению, был в 2008 году. Тогда ГЭС сбрасывала около 3 тысяч кубических метров воды в секунду. Дамбы в Дубоссарском районе выдержали. Сейчас станция сбрасывает одну треть от того объема, сообщается на сайте дубоссарской госадминистрации.