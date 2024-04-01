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Сбор ГКЧС в условиях отсутствия электричества и связи

Сбор ГКЧС в условиях отсутствия электричества и связи
фото:mvdpmr.org

Впервые в республике по поручению Главы государства, отданного в рамках Коллегии МВД ПМР, был отработан сбор членов Госкомиссии по ЧС в условиях отсутствия электричества и связи, сообщает пресс-служба МВД ПМР .

В рамках учений оповещение проводилось в нерабочее время с помощью мобильных групп в соответствии с ранее разработанными планами территориальных ОВД. В состав ГКЧС входят заместители министров, руководителей госслужб и глав госадминистраций.

За ходом учений наблюдал заместитель министра - начальник ГУпЧС МВД ПМР Вадим Шмаленко.

Цель учений – оценить реальность планов по оповещению членов ГКЧС, а также оперативность сборов. Прибыть необходимо было в заранее определённое место.

Все члены ГКЧС уложились в установленное нормативами время. Секретарь Госкомиссии Вадим Шмаленко дал удовлетворительную оценку прошедшим учениям.

Сбор ГКЧС в условиях отсутствия электричества и связи

Сбор ГКЧС в условиях отсутствия электричества и связи

Сбор ГКЧС в условиях отсутствия электричества и связи

Сбор ГКЧС в условиях отсутствия электричества и связи
фото:mvdpmr.org

  • Вчера, 19:19
  • DTV
  • Просмотров: 66
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