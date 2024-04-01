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В Бендерах в мае начнут установку радарных комплексов

В Бендерах в мае начнут установку радарных комплексов
Фото: bendery.gospmr.org

Установка радарных комплексов на проблемных участках бендерских дорог – один из главных вопросов, поднятых на совещании в городской госадминистрации, посвящённом обеспечению безопасности дорожного движения, сообщается на сайте госадминистрации Бендер.

В этом году Министерство внутренних дел закупило соответствующее оборудование, и в мае можно будет приступить к установке первых радарных комплексов, рассказал глава города Роман Иванченко.

Начнут с улицы Кишинёвской. Там превышение скорости является давней проблемой. Ранее на Кишинёвской установили так называемого лежачего полицейского, но это не помогло. По статистике ГАИ, в 2023 году в Бендерах в районе этой искусственной неровности было совершено 12 механических ДТП.

«То есть её установка не обеспечивает безопасность на этом переходе. Если человек сознательно нарушает, он будет это делать и при наличии знака, искусственной неровности и даже постового, что часто имеет место на перекрёстке Лазо-Суворова», - рассказал замглавы по ЖКХ Сергей Юрецкий.

Глава Бендер поручил определить самые проблемные участки города для дальнейшего размещения на них радарных комплексов.

На улице Бендерского Восстания в районе магазина «Юг-7» есть место, где автомобили из-за превышения скоростного режима врезаются в забор частного дома. Перед путепроводом Панина-Ермакова стоит знак – не более 30 км/ч для большегрузного автотранспорта, из-за превышения скоростного режима там постоянно происходят ДТП. И в первом, и во втором случаях видеофиксация вкупе со штрафами может улучшить ситуацию, а ещё помочь в раскрытии других преступлений.

«Нужно установить технические средства контроля за движением, чтобы приучать водителей соблюдать скоростной режим», - подчеркнул Роман Иванченко.

Частые аварии фиксируются также на углу улиц Лазо и Калинина. Есть предложение использовать практику других государств, а именно приподнятые пешеходные переходы. Замглавы госадминистрации по вопросам архитектуры и градостроительства Андрею Диордиеву поручено на примере перекрёстка разработать проектное решение установки такой конструкции.

Андрей Диордиев в свою очередь предложил создать островки безопасности на пешеходных переходах, сужениях и искривлениях дорог для того, чтобы водители не могли превышать скорость.
  • Вчера, 20:34
  • DTV
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