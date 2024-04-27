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В США хотят создать новый «самолет Судного дня»

В США хотят создать новый «самолет Судного дня»
Фото: U.S. Air Force

Соединенные Штаты заключили контракт на сумму $13 млрд с американским авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation с целью разработки нового «самолета Судного дня» для американских лидеров. Об этом пишет gazeta.ru ссылаясь на Reuters.

«Военно-воздушные силы США заявили в пятницу, что они заключили контракт на 13 миллиардов долларов с американской авиастроительной корпорацией Sierra Nevada Corporation на разработку преемника E-4B, известного как самолет Судного дня», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что проект нового воздушного судна Центра управления воздушно-десантными операциями США (SAOC) призван заменить устаревшие самолеты 1970-х годов, срок службы которых приближается к концу. Работы над модификацией самолета пройдут в Колорадо, Неваде и Огайо и, как ожидается, будут завершены в 2036 году.

Агентство сообщает, что самолет E-4B, как правило, используется для перевозки министра обороны США, он спроектирован как мобильный командный пункт, способный противостоять ядерным взрывам и электромагнитным воздействиям, что позволяет лидерам США доставлять приказы военным в случае чрезвычайной ситуации в стране.

E-4B также способен дозаправляться в воздухе, имеет залы для конференций и брифингов и современное коммуникационное оборудование.
В настоящее время ВВС США эксплуатируют четыре самолета E-4B, по крайней мере один из которых постоянно находится в боевой готовности.

В прошлом году сообщалось, что перспективный американский самолет «судного дня», известный как E-XX, будет лишен связи с наземными межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) и стратегическими бомбардировщиками.

Ранее Flightradar24 зафиксировал «самолет Судного дня» США в Вильнюсе.
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