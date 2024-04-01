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В Венгрии с первого мая будут введены ограничения
Фото: открытые источники
Граждане, которые находятся в Венгрии, следуют через нее транзитом или собираются посетить ее в ближайшее время, должны знать о некоторых ограничениях, которые будут введены в этой стране.
Министерство строительства и транспорта Венгрии введет запрет на вождение тяжелых грузовиков (более 7,5 т) с 1 мая 2024 года.
Таким транспортным средствам будет запрещено ездить с 06:00 до 22:00 по местному времени, сообщает Noi.md со ссылкой на g4media.ro.
Гуманитарные грузы, живые животные, скоропортящиеся продукты, топливо и другие товары первой необходимости не подпадают под эти ограничения.
Дополнительную информацию об ограничениях движения тяжелых грузовиков можно найти по адресу utinform.hu .
- Сегодня, 10:55
- DTV
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