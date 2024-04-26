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Германия и Франция планируют создать танк нового поколения

Германия и Франция планируют создать танк нового поколения
Фото: ddnews.gov.in

Германия и Франция планируют создать танк нового поколения к 2040 году. Об этом в пятницу, 26 апреля, пишет Reuters.

Отмечается, что в 2017 году Берлин и Париж договорились создать танк, который придет на замену немецкому Leopard 2 и французскому Leclerc, однако проект страдает от "разногласий и задержек", передает korrespondent.net.

"Это еще больше усугубляет франко-германские розмолвки, обремененные разногласиями по энергетическим темам и по поводу того, насколько Европа должна стать независимой от США в своей политике безопасности. Французские и немецкие компании имеют собственные интересы, а Берлин и Париж не имеют общего видения", - пишет Reuters.

Проект финансируется на равных и осуществляется под руководством Германии, а возглавляется холдинговой компанией KNDS, созданной совместно французской Nexter и немецкой Krauss-Maffei-Wegmann (KMW), производителем танка Leopard.

"Была проделана очень важная работа, которая... позволяет нам сказать, что в 2040-х годах придет время для двух дружественных соседних стран, членов Европейского Союза и членов НАТО, иметь полностью функциональную и оперативную бронированную кавалерию", - сказал министр обороны Франции Себастьен Лекарня.

По замыслу разработка танка следующего поколения также должна подчеркнуть, что Европа может создать собственную оборонную автономию, конкурировать с новыми игроками, такими как Индия и Китай, а также опередить Россию и США, которые еще не обнародовали свои планы по танку следующего поколения.
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