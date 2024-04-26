Более 60 старообрядческих икон, старопечатные книги и медное литье, принадлежащие Покровской старообрядческой общине города Бендеры, а также частным коллекционерам, представлены на выставке «Сокровище вечное», которая открылась в Тираспольской картинной галерее.
Выставка организована Культурно-просветительским центром «Древнерусская книжница» на средства гранта Президента ПМР. Большую помощь в организации выставки оказали белорусские специалисты. К сожалению, только в онлайн-формате. Приглашенного центром искусствоведа из Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций в Молдову не пустили, передает novostipmr.com.
Участие в церемонии открытия выставки приняли: руководитель грантового проекта «Сокровище вечное» настоятель Покровского старообрядческого храма города Бендеры отец Андрей Костромин, директор Тираспольского объединенного музея Алла Мельничук, Народный художник ПМР Юрий Салко, студент отделения реставрации Высшего художественного колледжа имени Постойкина Егор Швайковский.
Как отметила руководитель фонда Ксения Костромина, экспонаты выставки предоставлены не только «Древнерусской книжницей», но и рядом других старообрядческих храмов, а также частными коллекционерами. Атрибуцию, то есть определение происхождения экспонатов, помогли провести российские и белорусские исследователи старообрядческой иконописи. И далеко не всегда эта атрибуция была однозначной.
«Наш регион только начинает открываться для исследователей. Он очень сложный, интересный, - сказала Ксения Костромина. - За последний год благодаря российским специалистам мы сделали множество открытий, иконы каких регионов здесь представлены. Их атрибуция – это, по сути, история старообрядчества в регионе. В какое время старообрядцы сюда переселялись, какие имели культурные и религиозные связи».
На выставке представлены как иконы, привезённые в разные годы начиная с конца XVIII века из других регионов, так и образа местного липованского письма, которые выставляются впервые.
«Липованская икона – это ещё абсолютно неисследованная тема, - отметила Ксения Костромина. – Это открытие, которое происходит буквально перед нами. Если до этого иконы хорошего письма относили к Ветке и Стародубью, известному конфессиональному центру XVIII-XIX веков, а то, что простенькое и народное: "ну, это по мотивам Ветки написали в Бессарабии", то теперь исследователи пересматривают эту точку зрения. Местные иконописцы создавали иконы, ничуть не уступающие Ветке по уровню мастерства».
Также впервые в Приднестровье выставлены иконы, отлитые из меди в различных регионах Российской империи: на Урале, в Нижегородской губернии, под Костромой, в Подмосковной Гуслице. Атрибуцию этих экспонатов специально для выставки выполнила старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Преображенского старообрядческого монастыря Москвы Елена Зотова.
Отдельный зал выставки посвящён реставрации икон, которая осуществляется в рамках грантового проекта «Сокровище вечное» преподавателями, выпускниками и студентами Высшего художественного колледжа имени Постойкина. При этом посетители выставки смогут оценить не только результат работы. Рядом с каждой из икон в этом зале экспонируются фотографии, которые показывают, в каком состоянии находилась каждая икона и какой труд пришлось вложить реставраторам.
Выставка «Сокровище вечное» будет работать до 19 мая.