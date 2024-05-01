Dnestr.TV

 
0

В Молдове СИБ сможет инициировать лишение гражданства: принят законопроект

В Молдове СИБ сможет инициировать лишение гражданства: принят законопроект
Фото: открытые источники

Законопроект, наделяющий Службу Информации и Безопасности (СИБ) полномочиями рассматривать вопрос о лишении гражданства субъектов международных ограничений, был принят парламентом Молдовы в окончательном чтении.

Согласно проекту, в случае субъектов международных ограничений, являющихся гражданами Республики Молдова, СИБ будет рассматривать обоснованность лишения гражданства и, в случае необходимости, передавать вопрос в Агентство государственных услуг для инициирования процедуры лишения гражданства Республики Молдова, передает point.md ссылаясь на ipn.md

Авторы также предложили включить Государственную налоговую службу и Агентство государственных услуг в список органов, которым Служба информации и безопасности будет направлять распоряжение об утверждении или изменении списка лиц, связанных с субъектами международных ограничений.

Еще одно положение законопроекта касается предоставления дополнительных полномочий Службе информации и безопасности, которая при информационной поддержке Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег будет составлять и утверждать список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем лица, в отношении которого действуют ограничения, или имеют в качестве фактического бенефициара лицо, в отношении которого действуют ограничения.

  • Вчера, 10:05
  • DTV
  • Просмотров: 125
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Блок НАТО передал армии Молдовы помощь на €700 тыс
  • Кишинев выступил против тренировок российских миротворц ...
  • Более 40 бендерчан привлечены к админответственности со ...
  • Огромный лимон, гигантская брокколи и другие: самые тяж ...
  • В Румынии проходят крупные учения десантников из стран ...
  • В Молдове предложили конфисковывать автомобили за незак ...
  • ГТК ПМР: Важно провести сверку расчетов
  • В Приднестровье проходит акция "Георгиевская ленточка ...
  • В МИД ПМР заявили, что Приднестровье нуждается в поддер ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Блок НАТО передал армии Молдовы помощь на €700 тыс
  • Кишинев выступил против тренировок российских миротворц ...
  • Более 40 бендерчан привлечены к админответственности со ...
  • Огромный лимон, гигантская брокколи и другие: самые тяж ...
  • В Румынии проходят крупные учения десантников из стран ...
  • В Молдове предложили конфисковывать автомобили за незак ...
  • ГТК ПМР: Важно провести сверку расчетов
  • В Приднестровье проходит акция "Георгиевская ленточка ...
  • В МИД ПМР заявили, что Приднестровье нуждается в поддер ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна