Законопроект, наделяющий Службу Информации и Безопасности (СИБ) полномочиями рассматривать вопрос о лишении гражданства субъектов международных ограничений, был принят парламентом Молдовы в окончательном чтении.
Согласно проекту, в случае субъектов международных ограничений, являющихся гражданами Республики Молдова, СИБ будет рассматривать обоснованность лишения гражданства и, в случае необходимости, передавать вопрос в Агентство государственных услуг для инициирования процедуры лишения гражданства Республики Молдова, передает point.md ссылаясь на ipn.md
Авторы также предложили включить Государственную налоговую службу и Агентство государственных услуг в список органов, которым Служба информации и безопасности будет направлять распоряжение об утверждении или изменении списка лиц, связанных с субъектами международных ограничений.
Еще одно положение законопроекта касается предоставления дополнительных полномочий Службе информации и безопасности, которая при информационной поддержке Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег будет составлять и утверждать список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем лица, в отношении которого действуют ограничения, или имеют в качестве фактического бенефициара лицо, в отношении которого действуют ограничения.