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Ушла еще одна рязановская героиня...


Ушла еще одна рязановская героиня...
Светлана Карпинская в фильме Эльдара Рязанова "Девушка без адреса"

«Я никогда не жалею о том, что совершила... Вы знаете, мне безумно повезло. Фильмов-то миллион. Сколько картин прошли и их не помнят, сколько лежат на полках! Многие актеры страдают, их забыли, кто-то пьет, кто-то совершенно отчаялся. А я играю в театре! Играть на сцене - это вам скажет любой артист - ни с чем не сравнимое наслаждение...» - говорила Светлана.
R.I.P.
  • Сегодня, 07:08
  • DTV
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