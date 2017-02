play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Ушла еще одна рязановская героиня... Категория: Новости дня



Светлана Карпинская в фильме Эльдара Рязанова "Девушка без адреса"



«Я никогда не жалею о том, что совершила... Вы знаете, мне безумно повезло. Фильмов-то миллион. Сколько картин прошли и их не помнят, сколько лежат на полках! Многие актеры страдают, их забыли, кто-то пьет, кто-то совершенно отчаялся. А я играю в театре! Играть на сцене - это вам скажет любой артист - ни с чем не сравнимое наслаждение...» - говорила Светлана.

