В городской библиотеке состоялось вручение медалей "25 лет отражения вооруженной агрессии против Приднестровья" большой группе участников тех событий.

Среди них были и рядовые участники, и руководители ряда городских предприятий, которых в то время объединило желание всеми силами отстоять свой родной край от агрессии Молдовы.



Запланированное мероприятие с участием главы города Бендеры, не сложилось. Видимо, были какие-то серьезные причины. Кого-либо из его замов видно не было. Официальной местной прессы - никого. Вдохновенно поздравил награжденных лишь только начальник военного комиссариата.

И совсем не то, важно, что вручение состоялось спустя 9 месяцев после подписания Указа Президента ПМР.

Важно другое и это навевает на размышления.

