В Одесской области правоохранители блокировали контрабанду сигарет с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Оперативники задержали грузовой микроавтобус во время переправки более 70 тысяч пачек сигарет белорусского производства без марок акцизного сбора. Стоимость задержанного груза сигарет превышает полмиллиона гривен.



По информации правоохранителей, табачные изделия были контрабандно ввезены в Одесскую область и предназначались для переправки в страны Евросоюза. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.