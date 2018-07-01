Dnestr.TV

 
0

В Одесской области изъяты сигареты на полмиллиона гривен

В Одесской области изъяты сигареты на полмиллиона гривен
В Одесской области правоохранители блокировали контрабанду сигарет с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.
Оперативники задержали грузовой микроавтобус во время переправки более 70 тысяч пачек сигарет белорусского производства без марок акцизного сбора. Стоимость задержанного груза сигарет превышает полмиллиона гривен.

По информации правоохранителей, табачные изделия были контрабандно ввезены в Одесскую область и предназначались для переправки в страны Евросоюза. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
  • Вчера, 05:51
  • DTV
  • Просмотров: 86
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Процесс пошел - в Тирасполе состоялось судебное заседан ...
  • Крепче за кошелек держись, шофер!
  • Пена вокруг пива
  • Смертельное ДТП в Григориополе
  • Пенсионеры – на выход, пора носки вязать
  • Трагедия в Каменке: неотвратимо ли наказание?
  • Крепись патентщик, держись патентщик! И остальные тоже. ...
  • Новости Следственного Комитета ПМР: дела идут в суд
  • Дело "шпионки" Карины Цуркан началось с анонимного пи ...
  • В Кремле сменится куратор Приднестровья

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Процесс пошел - в Тирасполе состоялось судебное заседан ...
  • Крепче за кошелек держись, шофер!
  • Пена вокруг пива
  • Смертельное ДТП в Григориополе
  • Пенсионеры – на выход, пора носки вязать
  • Трагедия в Каменке: неотвратимо ли наказание?
  • Крепись патентщик, держись патентщик! И остальные тоже. ...
  • Новости Следственного Комитета ПМР: дела идут в суд
  • Дело "шпионки" Карины Цуркан началось с анонимного пи ...
  • В Кремле сменится куратор Приднестровья
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна