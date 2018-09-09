Авария произошла на трассе Унгены – Кишинев, возле города Страшены. Совершавший обгон машины грузовик выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль президента Молдовы и джип Службы государственной охраны. В результате столкновения автомобиль президента и джип перевернулись. В аварии серьезно пострадала мать Игоря Додона. Она была госпитализирована. Глава государства сообщил, что ему помощь врачей не потребовалась.
Выехавший на встречку грузовик принадлежит частной птицефабрике. Он перевозил мясо.
сентября 9, 2018 ДТП с президентом Молдовы. Роковая случайность или спланированная акция? Без сомнения, главной темой сегодняшнего дня стало ДТП, в результате которого пострадал президент Молдовы Игорь Додон, члены его семьи и сотрудники службы безопасности. Одни в этом происшествии видят спланированную акцию по физическому устранению главы молдавского государства, другие же уверены, что авария — всего лишь случайность, плохая погода, невнимательность водителей и нарушение ими правил дорожного движения.
Начиная с 15 часов, молдавские СМИ с отсылкой друг на друга стали передавать экстренную новость:
«Кортеж президента Молдовы попал в аварию на трассе Страшены — Калараш, Игорь Додон госпитализирован»
Подробности о случившемся стали поступать позже. Оказалось, что в аварию попали две машины из президентского кортежа. Они столкнулись с грузовиком, перевозившим мясо. В результате столкновения автомобиль, в котором находился Игорь Додон, его мать, супруга и сын, перевернулся. Их госпитализировали в больницу скорой помощи. Туда же в тяжелом состоянии был доставлен один из водителей.
По информации различных источников, у женщин в результате аварии перелом костей, Додон с сыном отделались менее тяжелыми травмами. Уже вечером президент Молдовы назвал свое самочувствие нормальным и подтвердил, что ехавшая с ним мать получила вывих руки..
Напомним, что сегодня президента Молдовы Игорь Додон стал участником дорожно-транспортного происшествия не далеко от города Страшены. источник