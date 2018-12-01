К чему ведет запрет на вещание российских новостей, политических ток-шоу, а теперь уже и развлекательных программ и фильмов? К ИНФОРМАЦИОННОМУ СЕПАРАТИЗМУ.
Ожидаемого властью перехода от "российской пропаганды" к местному "промыванию мозгов" не произойдет. Новости на русском языке на каналах с национальным покрытием... как бы это мягко сказать? Если очень мягко, то содержание, подача, трактовка событий вызывают стойкое отторжение и недоверие у русскоязычного телезрителя. В них нам рассказывают какие мы плохие. Судьба других телеканалов волнует власть только с целью "закрыть/заткунть/запретить/избавиться".
ПОЛНОГО ОТХОДА ОТ РОССИЙСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ В МОЛДОВЕ ЕЩЕ ДОЛГО НЕ БУДЕТ. Не потому, что как нам пытаются объяснить, мы - "тупые ватники/жертвы пропаганды/осколки СССР". Не настолько мы тупые, как хотелось бы власти. Тем и бесим. Нам ментально близка подача новостей так как делают в России. В отличие от европейцев, редко размышляющих почему и зачем, россияне подходят с поподвывертом к освещению событий. "НЕ ВЕРЮ!" У НАС НА ПОДКОРКЕ. Докажи! Местные обзоры зарубежных новостей не могуть заменить работу специальных корреспонтентов за рубежом. Это закрытие не новостей из России, а со всего мира. Всегда есть предыстория, размышления, антураж, герой в обстоятельствах, выводы, с которыми мы можем быть согласны или нет. Это всегда глубже, тоньше и созвучнее нам. Ну, неспроста русская литература так ценится во всем мире. А мы и ее читали, и мировую штудировали. Когда я работала на Публике, всегда говорили и сейчас говорю: румынский подход, который прочно вошел в молдавскую журналистику, убил ее как таковую.
Это примитивные шаблоны, отработанные схемы. Не согласны? Назовите журналистов новой плеяды, которых вы цените за язык, обороты, нюансы, паузы, акценты, когда картинка дополняет слова и слова наполняют смыслом изображение. Это же симбиоз. Школа Публики и Журнала их не создала. Журналистика стала "жёлтой" и потому так ценятся единицы "старой школы", ее последователи.
Что нас ждет? Уход к спутниковому и телевидению и в интернет. С ТАКИМИ ЗАКОНАМИ МЫ ПОТЕРЯЕМ СВЯЗЬ С НАСЕЛЕНИЕМ. Не смотрят масштабные программы - не смотрят и местные. Люди не будут знать, что происходит в их стране.
Таким образом, мы теряем телевидение как источник информирования населения. Еще добавляется отсутствие информации на сайтах госведомств на русском языке, возможный отказ от перевода на него законов. И получается, что ТРЕТЬ страны будет вариться в своем котле, оторванная от действительности, права которой постоянно нарушаются. Но есть плохая для власти новость. Совсем скоро треть превратится в 40, а там может и в 50%. Давить будет не только сложно, но и небезопасно. Учите историю. За унижение других приходится расплачиваться. Елена Левицкая-Пахомова