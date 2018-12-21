Экс-президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 миллионов приднестровских рублей (около 2,5 миллиарда российских рублей). Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский».
Суд признал Шевчука виновным в двух эпизодах получения взятки в крупном размере и трех эпизодах превышения должностных полномочий. Бывший президент ПМР был также лишен государственных наград и не может занимать госдолжности в течение пяти лет после освобождения. Приговор был объявлен заочно. Источник Сам же Шевчук считает, что приговор суда - это бред, ибо нет свидетелей получения взятки и ни одного доказательства. Не был зафиксирован факт передачи взятки и нет никаких документов, подтверждающих незаконные распоряжения второго президента Приднестровья. Кроме того, он привлек к экспертизе специалистов из Российской Федерации, которые подтвердили неподсудность экс-президента, а также многое другое, что не было принято во внимание судом.