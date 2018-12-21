Dnestr.TV

 
0

Бывший президент Приднестровья получил 16 лет строгого режима

Бывший президент Приднестровья получил 16 лет строгого режима
Экс-президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 миллионов приднестровских рублей (около 2,5 миллиарда российских рублей). Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский».

Суд признал Шевчука виновным в двух эпизодах получения взятки в крупном размере и трех эпизодах превышения должностных полномочий. Бывший президент ПМР был также лишен государственных наград и не может занимать госдолжности в течение пяти лет после освобождения. Приговор был объявлен заочно.
Источник
Сам же Шевчук считает, что приговор суда - это бред, ибо нет свидетелей получения взятки и ни одного доказательства. Не был зафиксирован факт передачи взятки и нет никаких документов, подтверждающих незаконные распоряжения второго президента Приднестровья.
Кроме того, он привлек к экспертизе специалистов из Российской Федерации, которые подтвердили неподсудность экс-президента, а также многое другое, что не было принято во внимание судом.

  • Сегодня, 08:30
  • DTV
  • Просмотров: 56
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Берите на заметку: Румынские злоключения с приднестровс ...
  • Рыбница: картинки воскресенья. Геннадий Чорба: общее со ...
  • Дан приказ ему… взыскать задолженность
  • Ох, доиграетесь, Или клеветникам посвящается
  • Новая математика бюджета Приднестровья: 11% (17%)=7% ил ...
  • Обратились к президенту Приднестровья
  • И нету других забот: Правительство внесло в Правила дор ...
  • "Старый бастион" приглашает
  • Почерк школы - Посвящается 70-летнему юбилею бендерской ...
  • Кто хочет войны? Кому сегодня выгодно «расшатать» мирот ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Берите на заметку: Румынские злоключения с приднестровс ...
  • Рыбница: картинки воскресенья. Геннадий Чорба: общее со ...
  • Дан приказ ему… взыскать задолженность
  • Ох, доиграетесь, Или клеветникам посвящается
  • Новая математика бюджета Приднестровья: 11% (17%)=7% ил ...
  • Обратились к президенту Приднестровья
  • И нету других забот: Правительство внесло в Правила дор ...
  • "Старый бастион" приглашает
  • Почерк школы - Посвящается 70-летнему юбилею бендерской ...
  • Кто хочет войны? Кому сегодня выгодно «расшатать» мирот ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна