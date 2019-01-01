Группа депутатов ВС инициировала поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые, по их замыслу, должны усовершенствовать механизм оплаты административных штрафов. Казалось бы, куда более: для нас, нарушителей, государство и так уже создало все мыслимые и немыслимые благоприятные условия для оплаты штрафов. Это и оплата через «Интернет-банк», и «уполовинивание» размера штрафа, и увеличение – до 60 дней – его добровольной оплаты и т.д. Такое впечатление, что наше государство заинтересовано в том, чтобы мы больше нарушали!
Что же на этот раз еще «придумали» законодатели? Они отмечают, что сегодня, в соответствии с КоАПом, в случае если за совершение административного правонарушения назначается административное наказание в виде предупреждения или штрафа в размере, не превышающем 12 РУ МЗП, а при нарушении таможенных правил – в размере, не превышающем 150 РУ МЗП, протокол об административном правонарушении не составляется. Просто на месте уполномоченным на то должностным лицом выносится постановление по делу об административном правонарушении о назначении административного наказания в виде предупреждения или административного штрафа в порядке, предусмотренном статьей 33.3 КоАП. Названная статья, напомним, регулирует правоотношения, связанные с исполнением постановления о наложении административного штрафа, взыскиваемого на месте совершения правонарушения.
Между тем, отмечают авторы законодательной инициативы, использование постановлений-квитанций вызывает некоторые неудобства. Это связано, прежде всего, с тем, что данный процессуальный документ является бланком строгой отчетности, необходимость его инкассирования превращает деятельность того же сотрудника ГАИ в бюрократическую волокиту. Кроме того, беспокоятся нардепы, контактирование гаишника с деньгами, получаемыми им при вынесении постановления-квитанции, приводит (цитирую пояснительную записку к законопроекту) «к наибольшей вероятности применения им коррупционных схем». Ох, не доверяют наши законодатели «людям в погонах и при жезле»!
В этой связи они предлагают внести в КоАП соответствующие изменения, а именно исключить градацию случаев, когда административный протокол не составляется, по принципу достижения предельного количества РУ МЗП. Законопроект вводит совершенно другой критерий разграничения, то есть, если лицо, совершило административное правонарушение, наказание за которое может быть назначено в виде предупреждения или административного штрафа и лицо полностью признает факт совершения административного правонарушения и свою вину, то административный протокол не составляется, а такому лицу будет вынесено постановление о наложении соответствующего наказания.