Согласно данным национальной государственной гидрометеорологической службы, в понедельник, 28 января, на территории Молдовы сохранится пасмурная погода.

На севере республики воздух прогреется днем до +2 градуса по Цельсию, однако ночью столбик термометра покажет -8 градусов Цельсия, пишет bloknot-moldova.md.



Днем температура воздуха достигнет +4 градусов по Цельсию в центре страны, однако ночью ожидается до -6 градусов мороза, поэтому опасность гололеда все еще сохраняется.



На юге Молдовы температура окружающей среды поднимется до +6 градусов Цельсия, ночью столбик термометра опустится до -2 градусов.



Небо на территории всей республики будет затянуто облаками, однако осадков не ожидается. Гидрометеослужба прогнозируют, что на протяжении всей недели температура в республике днем будет сохранятся выше нуля.