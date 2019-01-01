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Рабочая неделя в Молдове начнется с потепления

Рабочая неделя в Молдове начнется с потепления
Согласно данным национальной государственной гидрометеорологической службы, в понедельник, 28 января, на территории Молдовы сохранится пасмурная погода.
На севере республики воздух прогреется днем до +2 градуса по Цельсию, однако ночью столбик термометра покажет -8 градусов Цельсия, пишет bloknot-moldova.md.

Днем температура воздуха достигнет +4 градусов по Цельсию в центре страны, однако ночью ожидается до -6 градусов мороза, поэтому опасность гололеда все еще сохраняется.

На юге Молдовы температура окружающей среды поднимется до +6 градусов Цельсия, ночью столбик термометра опустится до -2 градусов.

Небо на территории всей республики будет затянуто облаками, однако осадков не ожидается. Гидрометеослужба прогнозируют, что на протяжении всей недели температура в республике днем будет сохранятся выше нуля.
  • Вчера, 06:53
  • DTV
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