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В Бендерах откроют новый пляж

В Бендерах откроют новый пляж
Летом бендерчане и гости города будут отдыхать на новом пляже – у подножья Бендерской крепости. А сейчас начинается благоустройство этой зоны.
К слову, идея «переезда» пляжа с левого берега на правый давно витает в воздухе. Для этого существуют веские причины. Долог и неудобен путь на ту сторону Днестра. Кроме того, теперь течение гораздо сильнее подмывает нынешнюю зону отдыха: дно уходит все глубже, склон становится обрывистее. Не удивительно, что бендерчане облюбовали несколько диких пляжей, самым популярным из которых считается так называемый Солдатский. Порой сюда приходит больше отдыхающих, чем на официальный городской пляж. У стихийных зон отдыха есть и весьма существенные минусы: здесь не несут службу спасатели. Все несчастные случаи на воде зарегистрированы именно на диких пляжах.

В Бендерах откроют новый пляж

В ходе рабочего совещания у Главы Государственной администрации обсудили благоустройство зоны отдыха у подножья Бендерской крепостиА пока территория будущей зоны отдыха тщательно изучается.

«Мы осмотрели деревья, большую часть надо убрать. Они давно высохли и представляют опасность для людей. Весной решено посадить новые», - отметил главный архитектор города Яков Деченко.

На пляже будут дежурить спасатели и медработники. Предстоит обследовать всю зону отдыха и дно, чтобы взять на учет ямы, выявить опасные предметы. Уже ведется зонирование пляжа. Надо удобно разместить автостоянку, спортивные зоны (площадки для воркаута, игры в теннис, волейбол, баскетбол, футбол). Будет отведено место для приготовления барбекю, предусмотрены торговые палатки.
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  • Сегодня, 06:40
  • DTV
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