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СОБРу нашли место в … специальной милиции

СОБРу нашли место в … специальной милиции
Специальный отряд быстрого реагирования «Днестр» найдет свое место в специальной милиции – соответствующую законодательную инициативу, по распоряжению президента, разработал парламентский комитет по законодательству. Поправки в Закон «О милиции» имеют своей целью (цитирую законопроект) «законодательно закрепить и определить место СОБРа в структуре милиции».

Авторы законопроекта еще раз напоминают (видать, чтоб мы не забыли), что «Приднестровская Молдавская Республика является демократическим, правовым государством, которое через создаваемые органы государственной власти и управления берет на себя обязанности по осуществлению правоохранительной деятельности, в том числе мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан» и что одним из таких правоохранительных органов, защищающих наши права и свободы, является милиция. Нередко в помощь ей направляются бравые ребята (без сарказма) из специальных подразделений, которые профессионально, без «шума и пыли» решают поставленные перед ними задачи. Но вот оказия – законодательно их (специальных подразделений), в частности «Днестра», место и роль не закреплены: что и где они?

Законодатели предлагают ликвидировать этот правовой вакуум в отношении СОБРа и закрепить возможность включения его в состав специальной милиции. Есть у нас и такая!
Напомним, основными задачами «Днестра» являются обеспечение совместно с ОВД охраны общественного порядка и безопасности, охрана важных государственных объектов и специальных грузов, участие в контртеррористической операции, а также территориальной обороне ПМР.

[b]Семен Погребняк[/b]
  • Вчера, 05:41
  • DTV
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