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Зеленский о провале его законопроекта: Депутаты рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду

Зеленский о провале его законопроекта: Депутаты рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную РадуПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что только прежняя мажоритарная система дает старым политикам шанс продлить политическую жизнь.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в Facebook решение Верховной Рады, которая 22 мая не внесла в повестку дня сессии его законопроект об изменении избирательного законодательства.

"Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле. Так что? Сделаем их вместе? 21 июля!" – написал он.

21 мая Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. По словам президента, юридическим основанием для роспуска нынешнего состава Рады является отсутствие с 2016 года коалиции.

Зеленский также обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с предложением созвать 22 мая внеочередное пленарное заседание парламента. Президент просил спикера внести в повестку дня вопросы о принятии изменений в законы "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".

Президент предлагал отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер в Раду до 3%.

Спикер парламента Андрей Парубий назначил внеочередное заседание парламента, в ходе которого в сессионном зале не хватило голосов, чтобы внести президентские законопроекты в повестку дня.
  • Сегодня, 04:51
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