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Молдова не собирается платить России за газ, который был поставлен ею Приднестровскому региону

Молдова не собирается платить России за газ, который был поставлен ею Приднестровскому региону

Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон. "Долг Приднестровского региона за газ - это очень серьезная проблема. Мы за этот газ никогда не заплатим. Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега. И этот вопрос нужно обсуждать", - заявил Игорь Додон в интервью телеканалу NTV-Moldova, передает Noi.md.

Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, который во вторник завершил свой визит в Молдову, а также побывал в Приднестровье. Додон: Молдова может получить скидку на российский газ Как передает Интерфакс, Игорь Додон заявил, что "проблему поставок газа нужно обсуждать в комплексе, и самым серьезным образом".

"Есть риски, что с нового года мы можем остаться без российского газа. Все знают о том, что обсуждается вопрос о прекращении транзита российского газа через Украину. Мы попытаемся решить этот вопрос через другие источники, хотя и будет непросто. А Приднестровье больше не сможет бесплатно получать российский газ. И ситуация в регионе изменится в корне. Это меняет все для Приднестровья", - отметил президент РМ.

Он напомнил также, что договор с "Газпромом" на поставки газа в Молдову истекает 1 января 2020 года, а "правительство не думает о том, как подписать новый договор". "Я знаю, что министр экономики Кирилл Габурич написал письмо "Газпрому". Но никто не ведет никаких переговоров. А вопросы есть - и по тарифам, и по условиям поставок, и т.д", - отметил Додон. "Проблема газа - это бомба, которая может очень опасно для нас взорваться", - предупредил президент Молдовы.

А вот это интересно:
Молдова не собирается платить России за газ, который был поставлен ею Приднестровскому региону
  • Вчера, 14:18
  • DTV
  • Просмотров: 190
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