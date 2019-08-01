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Средняя зарплата выросла по итогам полугодия на 8%

Средняя зарплата выросла по итогам полугодия на 8%

Среднемесячная величина номинальной начисленной заработной платы в республике выросла по итогам полугодия на 8,2%. Её уровень достиг 4 437 рублей. Такие статистические данные содержатся в материале Министерства экономического развития ПМР.

В реальном выражении, то есть с учётом инфляции, рост зарплат сложился в пределах 5,3%, сообщается на сайте Новости Приднестровья.

Темпы увеличения оплаты труда были различными в разных сферах экономики. В среднем уровень прироста в зависимости от отрасли народного хозяйства колебался в диапазоне от 2,1% до 16,8%.

Единственной отраслью, где зафиксирован спад по итогам полугодия, стало «Лесное хозяйство». В этой сфере зарплаты уменьшились в среднем на 3,4%, снизившись до отметки 2 129 рублей.

Зарплаты бюджетников в первом полугодии по-прежнему были меньше, чем в частном секторе. Так, размер средней зарплаты во внебюджетных организациях составил 5 744 рубля, в бюджетных – 3 134 рубля, что соответствует 70,6% от общереспубликанского уровня.

Однако темпы прироста зарплат в бюджетной сфере, напротив, были почти в два раза выше, чем в коммерческой: 11,3% против 6,6%.

В индустриальном комплексе зарплаты выросли на 6% до 6 162 рублей, а в сельскохозяйственном – на 13,5%. Однако пока аграрии получают в среднем меньше работников фабрик и заводов – 3 861 рубль в месяц.

Самый высокий уровень оплаты труда, как и ранее, отмечается в таких секторах, как «Электро- и радиосвязь» – 11 332 руб. (+8,5%), «Банки и кредитование» – 8 357 руб. (+3%), «Страхование» – 7 447 руб. (+2,1%).

novostipmr.com
  • Вчера, 09:42
  • DTV
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