Заместитель министра здравоохранения ПМР Евгений Кузьмин в соответствии с правительственным поручением провел совещание с рабочей группой по организации паллиативной помощи. В нее вошли специалисты ведомства, руководители Республиканской клинической больницы, госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны, Тираспольского клинического центра амбулаторно-поликлинической помощи. Уход за тяжелобольными пациентами, обучение специалистов, психологическая поддержка. Эти и другие темы обсуждались в рамках встречи, говорится на сайте Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.
«Наша задача определиться с тем, в каком виде мы будем вводить паллиативную помощь. Необходимо понимать, что такой вид помощи, во-первых, дорогостоящий, во-вторых, это не единовременное вложение, а ежегодное. В порядке программы государственных гарантий нужно будет закладывать определенные лимиты» - сказал заместитель министра здравоохранения Евгений Кузьмин.
«Я предлагаю на уровне закона об охране здоровья граждан ввести такое понятие, как паллиативная помощь. На сегодняшний день оно отсутствует. Нужно понять, где мы ее будем оказывать: амбулаторно, поликлинически, дневной стационар или стационары круглосуточного пребывания. Важно определить, что мы включаем в это понятие и какие виды медикаментозной помощи будем осуществлять», - отметил главный врач Республиканской клинической больницы Владимир Пелин.
В ходе встречи рассматривались и другие варианты: открыть отделение на базе медицинского учреждения, создать хоспис или организовать мобильные бригады. Мобильные бригады позволяют охватить помощью значительное число больных. Нет необходимости отправлять пациентов в стационар на большие расстояния. Помимо этого, визит врача на дом будет обходиться государству гораздо дешевле, нежели пребывание в стационаре. Это важное решение, требующее тщательного и всестороннего изучения.
Отдельная тема – подготовка специалистов. В прошлом году приднестровские врачи прошли обучение по оказанию паллиативной помощи в рамках проекта, инициированного Республиканской общественной организацией «Онкологи Приднестровья». Проект включал лекции, работу над клиническими рекомендациями по данной теме, учебные поездки.
«Мы обучили по нашему проекту 17 врачей. Сейчас можно обучить медсестер. Это должен быть медицинский персонал, дополнительно обученный. Чтобы не любой врач уходил с приема, а подготовленный по этому профилю специалист», - отметила главный онколог Приднестровья Алина Андреева.
Прозвучали предложения о введении дисциплины по оказанию паллиативной помощи в учебной программе студентов-медиков. Так проблема нехватки специалистов, которые в дальнейшем будут осуществлять уход за тяжелобольными пациентами, может быть решена.
Главная задача паллиативной помощи — облегчить страдания тяжелобольным, обеспечить максимально комфортные условия, а также оказать психологическую поддержку пациентам и родственникам. Это, прежде всего, касается онкологии, а также ряда сложных хронических заболеваний на последней стадии. Профильным специалистам было поручено представить информацию о количестве пациентов, состоящих на учете по данным заболеваниям и в соответствии с этими сведениями определить требуемое число подготовленных кадров. Следующее совещание рабочей группы пройдет в начале сентября. Фото: Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики. minzdrav.gospmr.org