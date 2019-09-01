Правительство предлагает изменить правила предоставления родителям больничных по уходу за детьми, страдающими от онкологических заболеваний. Согласно действующему порядку родитель может получить пособие по временной нетрудоспособности, если ухаживает за больным ребёнком в возрасте до 14 лет передает ИА Новости Приднестровья.
Минсоцзащиты разработало законопроект, которым предлагается поднять возрастную планку до 18 лет, в случае если речь идёт о детях с онкологическим диагнозом.
При этом больничный для родителей будет оформляться на полный срок лечения ребёнка, рассказал в беседе с журналистами первый заместитель министра по социальной защите и труду Олег Федотов. Согласно же действующему порядку есть определённые ограничения по длительности оплачиваемого больничного, в зависимости от того, где ребёнок проходит курс лечения: на дому либо в стационаре.
Инициатива была одобрена Правительством. Теперь её предстоит рассмотреть Верховному Совету.
По данным Минсоцзащиты, сегодня в Приднестровье насчитывается 308 детей с онкологическим диагнозом. По предварительным расчётам, для того, чтобы профинансировать предложенные изменения, потребуется порядка 632 тысяч рублей.