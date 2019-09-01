Dnestr.TV

 
0

Правительство предлагает изменить правила предоставления родителям больничных по уходу за онкобольными детьми

Правительство предлагает изменить правила предоставления родителям больничных по уходу за онкобольными детьми

Правительство предлагает изменить правила предоставления родителям больничных по уходу за детьми, страдающими от онкологических заболеваний. Согласно действующему порядку родитель может получить пособие по временной нетрудоспособности, если ухаживает за больным ребёнком в возрасте до 14 лет передает ИА Новости Приднестровья.

Минсоцзащиты разработало законопроект, которым предлагается поднять возрастную планку до 18 лет, в случае если речь идёт о детях с онкологическим диагнозом.

При этом больничный для родителей будет оформляться на полный срок лечения ребёнка, рассказал в беседе с журналистами первый заместитель министра по социальной защите и труду Олег Федотов. Согласно же действующему порядку есть определённые ограничения по длительности оплачиваемого больничного, в зависимости от того, где ребёнок проходит курс лечения: на дому либо в стационаре.

Инициатива была одобрена Правительством. Теперь её предстоит рассмотреть Верховному Совету.

По данным Минсоцзащиты, сегодня в Приднестровье насчитывается 308 детей с онкологическим диагнозом. По предварительным расчётам, для того, чтобы профинансировать предложенные изменения, потребуется порядка 632 тысяч рублей.

novostipmr.com
  • Сегодня, 20:25
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Творил добро с любовью в сердце. 9 дней нет рядом с нам ...
  • Июль 2019 побил июньский рекорд и стал самым жарким за ...
  • Плахотнюк открыл новую компанию в Великобритании
  • Молдова подтолкнет Украину к транзитному контракту с Ро ...
  • Экс-президентов Молдовы лишат рабочих кабинетов и личны ...
  • Игорь Додон: Повышение тарифа на электроэнергию — попыт ...
  • Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игры
  • Забастовка на одной из фабрик Приднестровья: работникам ...
  • Заработная плата в Приднестровье
  • Названо настоящее имя украинского министра из США

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Творил добро с любовью в сердце. 9 дней нет рядом с нам ...
  • Июль 2019 побил июньский рекорд и стал самым жарким за ...
  • Плахотнюк открыл новую компанию в Великобритании
  • Молдова подтолкнет Украину к транзитному контракту с Ро ...
  • Экс-президентов Молдовы лишат рабочих кабинетов и личны ...
  • Игорь Додон: Повышение тарифа на электроэнергию — попыт ...
  • Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игры
  • Забастовка на одной из фабрик Приднестровья: работникам ...
  • Заработная плата в Приднестровье
  • Названо настоящее имя украинского министра из США
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна