В Италии с прошлого месяца стремительно растет количество прибывающих из Африки мигрантов.
Приемный пункт для беженцев на острове Лампедуза, переднем крае миграционного кризиса в Италии, находится в состоянии коллапса из-за наплыва людей. Но не только юг - вся Италия пытается преодолеть проблему с мигрантами, передает vestifinance.ru
"В большей части Италии наблюдается депопуляция, - написал недавно бывший главный редактор The Wall Street Journal Джерард Бейкер. - Пустые пространства заполняются волнами мигрантов, главным образом из Северной Африки и Ближнего Востока. Мигранты заполняют жизненно важные пустоты в рабочей силе. Однако трансформация городов вызывает крайнее недовольство итальянцев, опасающихся потерять свою идентичность".
Бейкер называет эту трансформацию "первой ласточкой упадка Запада". Уже сегодня последствия массовой миграции заметны во многих школах Италии. Так, в Турине, четвертом по величине городе страны, все больше начальных классов, где нет ни одного итальянского ребенка.
Согласно прогнозу ООН численность населения стран Африки к югу от Сахары через 30 лет увеличится на 1 млрд человек, что обеспечит более половины мирового прироста населения в период до 2050 г. Италия, которая имеет третье по величине население мигрантов в Европе, переживает "невыносимый" кризис и сталкивается с реальной угрозой "африканизации", как назвал ее Стивен Смит в своей книге "Борьба за Европу" (The Scramble for Europe).
В связи с этим звучит много озабоченных голосов. Кардинал Роберт Сара сравнивает нынешний приток мигрантов с нашествиями варваров, которые в свое время уничтожили Римскую империю. Если политика Европы в отношении мигрантов не изменится, предупреждает он, Европа будет "захвачена иностранцами, как Рим варварами".
"Если Европа исчезнет, а вместе с ней и основные ценности Старого континента, ислам захватит мир - полностью изменится наша культура, антропология и моральное осмысление", - заключает Сара.
Итальянский аналитический центр Fondazione Fare Futuro также ожидает, что из-за массовой миграции и различного уровня рождаемости среди христиан и мусульман к концу века половина населения Италии будут составлять мусульмане. Всего за десять лет число мигрантов в Италии выросло на 419%.
Коренное итальянское население стремительно сокращается: смертность этнических итальянцев (615 тыс.) почти в два раза превышает рождаемость (380 тыс.). "Евростат" подсчитал, что к 2080 г. пятая часть итальянцев будут мигрантами или детьми мигрантов (11 млн из 53 млн итальянцев), отмечает zerohedge.com.
В последнем докладе Национального статистического управления Италии отмечается, что страна находится в невиданной со времен Первой мировой войны "демографической рецессии". При этом примерно 250 тыс. молодых итальянцев ежегодно покидают страну. "Италия экспортирует молодых выпускников и импортирует мигрантов", - пишет Il Giornale.
Иммиграция вновь стала политическим вопросом. Всего через несколько недель после формирования правительства с "Движением пяти звезд" Демократическая партия пообещала отменить жесткую миграционную политику бывшего министра внутренних дел Маттео Сальвини.
Более того, предлагается принять новый закон, который позволит несовершеннолетним иностранцам в возрасте до 12 лет стать гражданами страны после пяти лет обучения в итальянской школе. Законопроект активно продвигает бывший спикер парламента Италии Лаура Болдрини, которая однажды сказала, что "образ жизни мигрантов будет нашим образом жизни".
Нынешнее правительство прекрасно понимает, что поставлено на карту. "С сегодняшнего дня до 2050 и 2060 гг. в средиземноморский регион прибудет от 50 до 60 млн беженцев", - сказал недавно депутат правительственного большинства Никола Морра.
Правительство играет в азартные игры с будущим Италии, считают многие эксперты. Италия - европейская страна, которая больше всего подвержена миграционному давлению из Африки. Если Италия, где стремительно сокращается коренное население, начнет массовую легализацию мигрантов, то это будет настоящим культурным самоубийством.