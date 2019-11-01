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Демократическая партия РМ дистанцируется от Плахотнюка

Демократическая партия РМ дистанцируется от Плахотнюка

Демократическая партия больше не ассоциируется с Владом Плахотнюком. Так утверждает нынешний лидер формирования Павел Филип, который заявил, что решения, принимаемые партией, не обсуждаются с бывшим председателем.

«В связи с просьбой журналистов прокомментировать пост Влаха Плахотнюка, касающийся политических событий последнего периода, я делаю следующие разъяснения: Плахотнюк больше не участвует в решениях Демократической партии, с ним не велось ни обсуждений, ни консультаций по вопросу голосования в парламенте и по другим темам, он не пытался прямо или косвенно влиять на решения, принятые партией», – написал Филип в сообщении в Facebook, передает noi.md ссылаясь на unimedia.info.

Додон о роли Плахотнюка в последних политических событиях Филип также говорит, что ДПМ выбрала новый путь – это внутренняя реформа и полное изменение политических методов. Партия оставила прошлое позади и сосредоточилась только на том, что можно предоставить гражданам в будущем.

«Я буду руководить Демпартией до тех пор, пока на ее решения не будет влиять кто-либо извне и удастся существовать за счет внутренних демократических механизмов. В ходе обсуждений с коллегами по партии мы осознали, что это важно для нас всех, мы все хотим по-другому заниматься политикой в ДПМ, и вместе мы сможем внести необходимые изменения, чтобы заниматься настоящей политикой в интересах граждан. Это наш приоритет, поэтому мы концентрируем свои усилия только на этом направлении, а не на вступлении в правительственные или политические альянсы. ДПМ готова продемонстрировать, что партия может возродиться путем признания ошибок прошлого и извлечения из них важных уроков. Думаю, что таким образом должны поступить и другие партии, которые не меньше нашего были затронуты ошибочными политическими методами, если мы действительно хотим внести вклад в реформу политического класса», – подчеркнул Филип.
noi.md
  • Сегодня, 17:53
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