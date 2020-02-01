Вчера в Одесской области пограничники задержали провокатора. Гражданин Молдовы говорил, что является гражданином СССР и демонстративно не признает Украину и ее власть.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает point.md ссылаясь на segodnya.ua
Инцидент произошел в пункте пропуска "Кучурган" Белгород-Днестровского пограничного отряда. Мужчина, который прибыл в Украину, был агрессивным, вел антиукраинскую риторику с пропагандой коммунизма. Украинских пограничников он обвинял в госизмене по бывшему законодательству СССР и призвал переходить на сторону "советского союза". Также нарушитель нецензурно ругался и пытался вести видеосъемку на мобильный телефон.
"Украина – это иностранная компания, а УССР – это государство", – сказал нарушитель.
Стоит отметить, что этот гражданин уже не первый раз нарушает украинское законодательство.
"В прошлом году, 30 декабря, он въезжал в Украину на автомобиле BMW с просоветской атрибутикой вместо номерных знаков и многочисленными наклейками соответствующей тематики. То есть, нарушил требования законодательства, что управлял автомобилем без номерных знаков и пропагандировал тоталитарный коммунистический режим. Тогда автомобиль изъяли и передали в полицию, а нарушителя вернули в Молдову", – пишут пограничники.