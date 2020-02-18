Такое решение принял глава столичной Государственной администрации в связи с расширением парка «Екатерининский» и дальнейшим благоустройством центра Тирасполя.
Как напоминает пресс-служба Госадминистрации г. Тирасполь и г. Днестровск, что временный социальный рынок «Орфей» с 2014 года располагался рядом с Детской музыкальной школой им. Чайковского и в близком соседстве с Городским Дворцом культуры. С 17 февраля 2020 года его функционирование прекращено, а торгующим на нём гражданам будут предоставлены торговые места на других рынках столицы с выдачей соответствующих разрешений. Все желающие реализовывать бывшие в употреблении вещи могут выбрать для этого следующие рынки:
- ул. Краснодонская, 47, рынок «Октябрьский»
- пер. Раевского, 12, рынок «Бородинский»
- пер. Свердлова, 1 «а», рынок «Вещевой»
- ул. К. Либкнехта, 251, рынок «Лиманный»
- ул. Одесская, 103 «а», рынок «Колкотовый»
- ул. Юности, 6, рынок «Хитрый»
- ул. К. Цеткин, 2 «а», рынок «Меркурий»
- ул. Ленина, 16, рынок «Клинцовский»
За предоставлением мест следует обращаться в администрации указанных рынков.