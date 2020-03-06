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Первый памятник Ленину появится на западе Германии

Первый памятник Ленину появится на западе Германии

Участковый суд города Гельзенкирхена на западе Германии отменил запрет городских властей на установку памятника Ленину, сообщает DW.

Возвести монумент высотой 2,15 метра хочет «Марксистско-ленинская партия Германии», торжественное открытие запланировано на 14 марта 2020 года. Власти города наложили запрет в связи с выбором для установки места перед историческим зданием. Суд счел этот довод администрации Гельзенкирхена не убедительным, передает gazeta.ru
Также суд не учел возражения администрации, связанные с противоречивостью фигуры Ленина. Городские власти намерены обжаловать решение суда.

Первый памятник Ленину появится на западе Германии

gazeta.ru
  • Сегодня, 09:36
  • DTV
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