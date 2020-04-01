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Денис Подгорный: Рисковать жизнью и здоровьем приднестровцев мы не имеем права

Денис Подгорный: Рисковать жизнью и здоровьем приднестровцев мы не имеем права

Пресс-секретарь Президента ПМР Денис Подгорный обратился к работникам здравоохранения, проживающим в Приднестровье и работающим в Республике Молдова. Novostipmr.comПриводит текст обращения без изменений.

В условиях объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемии, массового распространения нового вируса COVID-19 и введения в связи с этим на территории ПМР чрезвычайного положения предоставить вам возможность свободного пересечения границы и вояжирования из страны в страну Приднестровье не может.

Это обусловлено массовостью распространения вируса на территории соседнего государства, спровоцированной тем, что Республикой Молдова не были своевременно приняты ограничительные меры. В результате количество зараженных коронавирусом работников медучреждений сопредельного государства ежедневно растет. На сегодняшний день инфицировано более полусотни медиков.

В такой ситуации допустить системное контактирование медперсонала молдавских учреждений – потенциальных носителей инфекции – с приднестровскими гражданами мы не можем. В данной ситуации вам необходимо сделать выбор: либо вы продолжаете работать на территории Молдовы и временно проживаете там (политические представители соседнего государства, активно спекулирующие на данной теме, могут предоставить вам жилье), либо вы – исключительно в добровольном порядке – трудоустраиваетесь в рамках системы здравоохранения ПМР, живете и работаете в Приднестровской Молдавской Республике, оплату за ваш труд гарантируем.

Рисковать жизнью и здоровьем приднестровцев ни мы, ни вы не имеем права.

novostipmr.com
  • Вчера, 20:13
  • DTV
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