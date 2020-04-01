Страх перед коронавирусом загнал жителей в дома. О том, как живет городок в последние недели, с момента объявления «красного кода» эпидемиологической опасности, специально для «Блокнота Молдовы» рассказал местный советник примэрии Леова Евгений Армяну.
Евгений подолгу работал в Италии, и вернулся в Молдову прошлым летом, поэтому может сравнить, как люди жили до угрозы эпидемии коронавируса и сегодня.
- Город опустел как-то сразу, даже сложно назвать точную дату. Помню, 8 марта на улицах городка бурлила обычная жизнь, и после объявления красного кода как-то вдруг незаметно часть жителей исчезла со дворов. Вот гуляешь по городу, и понимаешь – что-то слишком мало людей в центре, на рынке, в парке…
А после объявления чрезвычайного положения город окончательно опустел – закрылись увеселительные заведения, рынок, и вошли в силу запреты о праздных прогулках по городу и в парке. Несмотря на то, что в городке еще нет ни одного случая заболевания COVID-19, сегодня почти не встретишь людей на улочках Леова.
Страх настолько поглотил жителей, что пробирает мороз по коже – не поверите, но даже телевизоры из окон слышны как-то приглушенно, говорят тихо между собой, спать ложатся рано.
По поводу того, как проводится контроль за «возвращенцами» в карантине – могу сказать, что на вчерашний день официально в самоизоляции числилось 53 человека в самом райцентре. Нарушают ли они режим, и как проводится проверка их нахождения на дому – неизвестно, такой информации в открытых источниках нет.
Но если до сегодняшнего дня у нас в Леова не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, я могу только поблагодарить тех жителей, которые дисциплинированно соблюдают режим личного карантина, уважая здоровье и жизнь окружающих.
Сегодня в городке работают только продуктовые магазины, аптеки и филиалы крупных банков. Государственные учреждения закрыты, включая отделения полиции, суд, и даже местная примэрия объявила о прекращении работы и переходе на удаленный режим, по возможности, согласно постановлениям властей.
Работают и бензоколонки на въезде в городок, но только «на продажу», любителям отдохнуть за кофейком на прилегающей террасе придется подождать до окончания чрезвычайного положения.
В целом, можно предположить, что жители Леова соблюдают все запреты и рекомендации руководства страны – продавцы в магазинах, фармацевты в аптеках и сотрудники банков обслуживают граждан в масках и перчатках. Даже на улицах редкие прохожие, в основном, тоже носят маску и перчатки, стараются защитить себя и своих близких. Я даже где-то приятно удивлен сознательностью моих земляков, сам не ожидал.
Если честно, обстановка угнетающая. Особенно, если взять в расчет, что на дворе весна, природа пробуждается, и в другие годы в такую прекрасную погоду жители Леова уже выходили семьями в парки, играли дети, на рынках вовсю торговали свежей зеленью и цветами, а на берег Прута приезжали и местные, и приезжие, порыбачить или провести выходной на шашлыках, - рассказал советник примэрии Леова Евгений Армяну.
Евгений также выразил надежду, что ситуация с угрозой эпидемии в Леова не изменится и не появится ни одного случая заболевания COVID-19. Тогда есть шанс, что по завершению периода чрезвычайного положения, жизнь в городке вернется в обычное русло, и жители смогут заняться своими ежедневными заботами.