Совместные усилия бывших советских стран идут на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и опасения о возможном возрождении СССР, заявил Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"И чувствуя эти преимущества, а эти преимущества чувствуют все участники этого процесса, мы двигаемся дальше, совершаем новые шаги и идем вперед", — цитируют "Вести" президента, передает ria.ru
Отмечается, что это небольшое интервью президент дал еще в октябре, но в эфире его показали впервые.
По мнению главы государства, для республик бывшего СССР естественно повышать уровень конкурентоспособности через объединение. Путин также напомнил, что жители всех этих стран разговаривают на русском языке, и указал на наличие общей инфраструктуры.
"Это еще одно колоссальное преимущество интеграции", — добавил он.
"Сопротивление западных коллег" диалогу с Евразийским экономическим союзом Путин объяснил страхом конкуренции. Он отдельно подчеркнул, что это не военное или политическое, а экономическое объединение.
"Но а мы-то этого хотим, потому что это путь к повышению благосостояния наших людей", — объяснил президент.
Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.