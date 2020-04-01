Летные испытания новейшего ракетного комплекса «Ольха-М» проходят сегодня на государственном испытательном полигоне «Алибей» в Татарбунарском районе Одесской области.
Об этом сообщает dumskaya.net ссылаясь на пресс-центр Генерального штаба ВС Украины.
В ближайшие дни на полигоне испытают противокорабельный ракетный комплекс РК-360МЦ «Нептун».
«Ольха-М» — это глубокая модернизация советской РСЗО 9К58 «Смерч» с корректируемым боеприпасом. Заявленная максимальная дальность полета ракеты — 130 км.
Реактивный снаряд управляем на всей траектории полета с помощью газодинамических рулей и имеет инерциальное наведение с возможностью корректировки траектории в полете по сигналу GPS. При использовании только инерциальной системы наведения среднее отклонение ракеты составляет 50 м, при использовании GPS-коррекции — около 7 м. Скорее всего, в основе инерциальной коррекции лежит лазерный гироскоп производства КБ «Арсенал», он же использовался на ракете-носителе «Днепр» и на российском оперативно-тактическом ракетном комплексе «Искандер» и других изделиях.
В зависимости от задач может применяться для поражения как наземных, так и надводных целей.
Все составляющие для производства «Ольхи» — украинские, включая новую систему управления, ракетное топливо, боевую часть.