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В Одесской области снова испытывают новейший ракетный комплекс

В Одесской области снова испытывают новейший ракетный комплекс

Летные испытания новейшего ракетного комплекса «Ольха-М» проходят сегодня на государственном испытательном полигоне «Алибей» в Татарбунарском районе Одесской области.

Об этом сообщает dumskaya.net ссылаясь на пресс-центр Генерального штаба ВС Украины.

В ближайшие дни на полигоне испытают противокорабельный ракетный комплекс РК-360МЦ «Нептун».

«Ольха-М» — это глубокая модернизация советской РСЗО 9К58 «Смерч» с корректируемым боеприпасом. Заявленная максимальная дальность полета ракеты — 130 км.

Реактивный снаряд управляем на всей траектории полета с помощью газодинамических рулей и имеет инерциальное наведение с возможностью корректировки траектории в полете по сигналу GPS. При использовании только инерциальной системы наведения среднее отклонение ракеты составляет 50 м, при использовании GPS-коррекции — около 7 м. Скорее всего, в основе инерциальной коррекции лежит лазерный гироскоп производства КБ «Арсенал», он же использовался на ракете-носителе «Днепр» и на российском оперативно-тактическом ракетном комплексе «Искандер» и других изделиях.

В зависимости от задач может применяться для поражения как наземных, так и надводных целей.

Все составляющие для производства «Ольхи» — украинские, включая новую систему управления, ракетное топливо, боевую часть.

В Одесской области снова испытывают новейший ракетный комплекс

В Одесской области снова испытывают новейший ракетный комплекс

В Одесской области снова испытывают новейший ракетный комплекс

В Одесской области снова испытывают новейший ракетный комплекс

В Одесской области снова испытывают новейший ракетный комплекс

В Одесской области снова испытывают новейший ракетный комплекс

В Одесской области снова испытывают новейший ракетный комплекс

В Одесской области снова испытывают новейший ракетный комплекс

dumskaya.net
  • Вчера, 20:05
  • DTV
  • Просмотров: 33
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