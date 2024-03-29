В гагаузском селе Конгаз, самом большом в Молдавии, сегодня, 29 марта, проходит стихийная акция протеста, которая собрала уже около тысячи человек. Митингующие недовольны приездом в Гагаузию президента Молдавии Майи Санду, пишет eadaily.com
По мнению митингующих, действия Санду и ее правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) «систематически нарушают особый правовой статус региона». Люди стоят вдоль трассы, по которой должен следовать президентский кортеж с плакатами «Майя, прочь из Гагаузии!», «Чемодан, вокзал, Румыния!», «Наша Гагаузия чужая для Санду». Они дружно скандировали: «Долой Майю Санду!».
Пресс-служба главы государства ранее не анонсировала ее визит в автономию, приготовив тем самым для жителей своеобразный «сюрприз».
Санду решила присутствовать на открытии высоковольтной линии электропередачи Вулканешты — Кишинёв. Соединение позволит транспортировать электроэнергию из Румынии и других европейских рынков в Кишинев, минуя расположенную в Приднестровье Молдавскую ГРЭС (предприятие Интер РАО), которая сейчас обеспечивает порядка 90% электричества для правобережной Молдавии.
«То, что я видела сегодня и видела в другие дни — это граждане, которые продаются за деньги, не следуя своим собственным интересам, а следуя интересам криминальных группировок. Я сожалею об этом, но в то же время знаю, что в автономии живут много людей, которые хотят, чтобы Молдавия жила в мире и развивалась», — прокомментировала Санду протест в Конгазе.
Напомним, Майя Санду называет гагаузов «сепаратистами и преступниками» за их стремление укреплять связи с Россией, народ которой здесь, в отличии от Кишинева, называют братским. Регион душат экономически и политически, а в отношении властей автономии возбуждают заказные уголовные дела.
Как сообщало EADaily , накануне вице-премьер РМ Андрей Спыну также пытался посетить Гагаузию, чтобы выступить на местном телевидении. Однако его поездка оказалась короче запланированной. У телецентра его встретила группа местных жителей, которые активно выражали свое недовольство центральными властями.