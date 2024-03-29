Dnestr.TV

 
0

В Гагаузии Майю Санду встретили словами: «Чемодан, вокзал, Румыния!»

В Гагаузии Майю Санду встретили словами: «Чемодан, вокзал, Румыния!»
фото: Sputnik Алексей Карташилов

В гагаузском селе Конгаз, самом большом в Молдавии, сегодня, 29 марта, проходит стихийная акция протеста, которая собрала уже около тысячи человек. Митингующие недовольны приездом в Гагаузию президента Молдавии Майи Санду, пишет eadaily.com

По мнению митингующих, действия Санду и ее правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) «систематически нарушают особый правовой статус региона». Люди стоят вдоль трассы, по которой должен следовать президентский кортеж с плакатами «Майя, прочь из Гагаузии!», «Чемодан, вокзал, Румыния!», «Наша Гагаузия чужая для Санду». Они дружно скандировали: «Долой Майю Санду!».

Пресс-служба главы государства ранее не анонсировала ее визит в автономию, приготовив тем самым для жителей своеобразный «сюрприз».

Санду решила присутствовать на открытии высоковольтной линии электропередачи Вулканешты — Кишинёв. Соединение позволит транспортировать электроэнергию из Румынии и других европейских рынков в Кишинев, минуя расположенную в Приднестровье Молдавскую ГРЭС (предприятие Интер РАО), которая сейчас обеспечивает порядка 90% электричества для правобережной Молдавии.

«То, что я видела сегодня и видела в другие дни — это граждане, которые продаются за деньги, не следуя своим собственным интересам, а следуя интересам криминальных группировок. Я сожалею об этом, но в то же время знаю, что в автономии живут много людей, которые хотят, чтобы Молдавия жила в мире и развивалась», — прокомментировала Санду протест в Конгазе.

Напомним, Майя Санду называет гагаузов «сепаратистами и преступниками» за их стремление укреплять связи с Россией, народ которой здесь, в отличии от Кишинева, называют братским. Регион душат экономически и политически, а в отношении властей автономии возбуждают заказные уголовные дела.

Как сообщало EADaily , накануне вице-премьер РМ Андрей Спыну также пытался посетить Гагаузию, чтобы выступить на местном телевидении. Однако его поездка оказалась короче запланированной. У телецентра его встретила группа местных жителей, которые активно выражали свое недовольство центральными властями.

В Гагаузии Майю Санду встретили словами: «Чемодан, вокзал, Румыния!»
Встреча Майи Санду в Конгазе. Фото: gagauzinfo.md
  • Сегодня, 12:56
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура отмене не подлежит: Канты эпохи Пе ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский музык ...
  • В Евросоюзе назвали наихудший сценарий с транзитом газа ...
  • В Дубоссарах почтили память погибших защитников Приднес ...
  • Товарооборот Приднестровья продолжает снижаться
  • Конкурс грантов. Подай заявку и получи финансирование
  • Кишинёв и МИД России прокомментировали удар БПЛА по Тир ...
  • Выборы президента России в Приднестровье - обновлено
  • Глава Гагаузии подаёт в суд на президента Молдовы
  • В Приднестровье дефицит лекарств — Тирасполь просит Кра ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура отмене не подлежит: Канты эпохи Пе ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский музык ...
  • В Евросоюзе назвали наихудший сценарий с транзитом газа ...
  • В Дубоссарах почтили память погибших защитников Приднес ...
  • Товарооборот Приднестровья продолжает снижаться
  • Конкурс грантов. Подай заявку и получи финансирование
  • Кишинёв и МИД России прокомментировали удар БПЛА по Тир ...
  • Выборы президента России в Приднестровье - обновлено
  • Глава Гагаузии подаёт в суд на президента Молдовы
  • В Приднестровье дефицит лекарств — Тирасполь просит Кра ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна