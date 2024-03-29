Глава МИД РФ Сергей Лавров, герб ПМР. Коллаж: pridnestrovie-news.ru
В Кишиневе отказались от многочисленных предложений и Приднестровья, и России возобновить переговоры в формате «5+2». Об этом 29 марта в интервью газете «Известия» рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Видимо, Молдова решила бросить Приднестровье. И может быть, там /в Кишиневе/ рассчитывают на военное решение приднестровской проблемы. Это будет безрассудством для молдавского руководства, и, я думаю, они должны это понять либо им надо это очень внятно объяснить», - подчеркнул глава МИД России.
Он обратил внимание на заявления президента РМ Майи Санду о том, что Молдова «будет проводить референдум о вступлении в Евросоюз без всякого Приднестровья». «Наверное, есть желание поскорее объединиться с Румынией, через это обрести какие-то дополнительные возможности», - предположил Сергей Лавров.
По его словам, Майя Санду откровенно взяла курс на разрыв отношений с РФ, а геополитическое пространство в Молдове станет осваиваться не только ЕС, но и НАТО. «Хотя в конституции Молдовы записан нейтральный статус, к этому всё идет», - сказал российский министр. Он обратил внимание также на то, что те политические партии в РМ, которые выступают за сохранение нормальных отношений с Россией, подвергаются гонениям, их лишают возможности участвовать в выборах, пишет novostipmr.com