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Сергей Лавров: Кишинев отказывается от всех предложений возобновить переговоры в формате «5+2»

Сергей Лавров: Кишинев отказывается от всех предложений возобновить переговоры в формате «5+2»
Глава МИД РФ Сергей Лавров, герб ПМР. Коллаж: pridnestrovie-news.ru


В Кишиневе отказались от многочисленных предложений и Приднестровья, и России возобновить переговоры в формате «5+2». Об этом 29 марта в интервью газете «Известия» рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Видимо, Молдова решила бросить Приднестровье. И может быть, там /в Кишиневе/ рассчитывают на военное решение приднестровской проблемы. Это будет безрассудством для молдавского руководства, и, я думаю, они должны это понять либо им надо это очень внятно объяснить», - подчеркнул глава МИД России.

Он обратил внимание на заявления президента РМ Майи Санду о том, что Молдова «будет проводить референдум о вступлении в Евросоюз без всякого Приднестровья». «Наверное, есть желание поскорее объединиться с Румынией, через это обрести какие-то дополнительные возможности», - предположил Сергей Лавров.

По его словам, Майя Санду откровенно взяла курс на разрыв отношений с РФ, а геополитическое пространство в Молдове станет осваиваться не только ЕС, но и НАТО. «Хотя в конституции Молдовы записан нейтральный статус, к этому всё идет», - сказал российский министр. Он обратил внимание также на то, что те политические партии в РМ, которые выступают за сохранение нормальных отношений с Россией, подвергаются гонениям, их лишают возможности участвовать в выборах, пишет novostipmr.com
  • Сегодня, 13:37
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