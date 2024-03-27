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Молдавские документы должны содержать поля на русском — требуют правозащитники

Молдавские документы должны содержать поля на русском — требуют правозащитники
Удостоверение личности РМ (булетин). Фото: nokta.md

В Молдове правозащитники обратились к парламенту с призывом пересмотреть законопроект, который предполагает внесение изменений в закон об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы. Опубликованное сегодня, 27 марта, заявление подписали 26 общественных организаций и активистов, передаёт eadaily.com

Общественники раскритиковали парламент за отсутствие публичных консультаций, отметив, что новый закон дискриминирует проживающие в Молдове национальные меньшинства. Прежде всего русскоязычные.

В частности, правозащитники считают, что граждане должны иметь право вносить по их желанию в документы отчество.

«В культуре и традициях многих национальных меньшинствам используется отчество. Соответственно, утверждение этого законопроекта в его нынешней редакции продолжит нарушать международные обязательства и продолжит поддерживать дискриминацию национальных меньшинств в сравнении с национальным большинством (молдаванами и румынами), в культуре и традициях которых отчества не используются», — отмечено в обращении.

Также законопроект предполагает, что названия информационных полей в удостоверениях личности (булетинах) будет указываться на румынском и английских языках. Сейчас эти названия пишут на румынском и русском. Русский язык, считают подписанты, необходимо сохранить в документе. Кроме этого, они просят, чтобы персональные данные в идентификационных картах и картах резидента могли заполняться на языках национальных меньшинств на основании его письменного заявления.

«При транскрипции на румынский язык фамилии, имени, включая отчества, сохраняется специфика их написания без адаптации, в форме, принятой на языке лица, на основании его письменного заявления», — подчеркнули в обращении.

Правозащитники призвали министерство юстиции и офис омбудсмена поддержать это обращение, а делегации ЕС, ООН, ОБСЕ и представительство Совета Европы в Кишинёве высказать озабоченность в связи с тем, что законопроект не соответствует стандартам прав человека и национальных меньшинств.

Парламент принял законопроект в первом чтении 14 марта. Депутаты должны рассмотреть его во втором чтении на заседании 28 марта.

Напомним, в 2023 году правительство разработало законопроект, согласно которому в Молдове введут новые удостоверения личности, соответствующие европейским требованиям. Булетин обновленного образца содержит не только биометрические данные, но и электронную подпись и другие инструменты, позволяющие расширить число стран, куда гражданам РМ можно свободно въезжать на основе одного этого документа.

  • Сегодня, 21:01
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