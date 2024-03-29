Автобус с коллективом детской хоровой студии "Рапсодия" столкнулся с серьезными препятствиями по пути в Молдову с гастролей в Белоруссии, сообщает Sputnik
Руководитель хора, заслуженная артистка Республики Молдова Наталья Барабанщикова сообщила в соцсети, что автобус с детьми не пропускают через свою границу Польша и Литва. Что произошло
Музыкально-хоровой театр-студия "Рапсодия" из Молдовы участвовал в Минском международном детском театральном форуме "Шаги", где завоевал гран-при. Завершив гастроли, коллектив направился на автобусе домой. Однако на границе возникли непредвиденные трудности. Сначала автобус с детьми безуспешно пробовал выехать из Бреста в Польшу. Попытались проехать через Литву, однако и литовская сторона транспорт на свою территорию не пустила. Автобус был возвращен на территорию Белоруссии. Была уже глубокая ночь.
Все это время, по словам руководителя коллектива, дети были лишены возможности получить еду и воду, а также посетить туалет.
Реакция властей
По словам Барабанщиковой, руководители молдавских дипмиссий в Минске и Вильнюсе ночью откликнулись и прибыли на границу, привезли детям воду, яблоки, предложили свою помощь с размещением детей недалеко от границы. Это оказалась невозможным - уставшие дети уснули в автобусе.
По ее словам, только после вмешательства дипломатов детям позволили сходить в туалет.
"Ждут какие-то разрешения. В "отказе" фигурируют слова, что наш коллектив представляет "угрозу" для Литвы... Эта "угроза" мирно спала на коленках у родителей в автобусе, - рассказала руководитель "Рапсодии".
Барабанщикова поблагодарила всех неравнодушных людей и пожелала спокойной ночи молдавским чиновникам.
"Спите спокойно, дорогие функционеры. Этих детей вы уже не сможете обмануть", - с горечью отметила она.
Барабанщикова также сказала, что некоторые дети болеют, на улице холодно и дождь. "Бог с нами! Молимся и ждем", - так она завершила свой рассказ.
Председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич сообщил, что белорусы не остались равнодушными и привезли детям еду.
"Активисты БРСМ повезли еду, конечно же, подключатся и активисты ЛДПБ. Уже работает МИД и местная власть. Мы сделаем все, чтобы дети чувствовали себя комфортно", — сказал он.
Гайдукевич подчеркнул, что этот случай очень ярко показывает, что власти в Литве и Польше не думают ни о людях, ни о собственных национальных интересах.
Официальная реакция от МИД Молдовы последовала только утром в пятницу.
"Согласно постановлению правительства Литвы о режиме пересечения границы, автобусу не разрешили проехать из-за отсутствия лицензии перевозчика", – сообщили в МИД.
В министерстве отметили, что "посольство Молдовы в Вильнюсе находится в постоянном контакте с пограничными властями Литвы, чтобы способствовать быстрому разрешению ситуации и получению необходимых разрешений в кратчайшие сроки".
"Безопасность наших граждан является нашей главной задачей, и мы стремимся обеспечить их пересечение границы без задержек", – отметили в ведомстве.
В МИД порекомендовали всем гражданам перед любой поездкой предварительно проверить действие личных документов, а также убедиться в том, что выбранный перевозчик авторизован и соответствует нормам безопасности и закона.
SOS без ответа
Инцидент с детским хором не остался, однако, без общественного внимания.
"МИД Молдовы настолько боится поссориться с литовцами, что готов оставить молдавских детей в заложниках", - написал на своей странице в Telegram-канале молдавский политолог Александр Кориненко.
Депутат Госдумы РФ Мария Бутина выразила уверенность, что Москва будет готова оказать помощь застрявшим на литовской границе детям из Молдовы.
Председатель Общественного совета Молдовы Вячеслав Пержу назвал произошедшее "русофобской провокацией против молдавских детей".
"Считаю это возмутительным фактом, который наглядно демонстрирует истинное и русофобское отношение европейской и натовской Литвы к гражданам Республики Молдова и к нашей стране в целом. Впрочем, как мы хотим, чтобы к нам относились, когда высшее руководство страны открыто показывает, что для них "молдавское" — это чужое, "прорусское" — это враждебное, ставя во главу угла интересы соседнего государства — Румынии и чуждые нам "европейские ценности", - заявил Пержу.
Молдавский шоумен Павел Дуганов высказался достаточно резко.
"Пару недель назад в Молдову приезжала делегация сейма Литвы и целовались в десны с нашей президенткой и иже с ней, объясняясь в любви и верности! И это они называют дружбой и европейскими ценностями, издеваясь над детьми?" - отметил он.
Глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович задался вопросом, какую опасность для есовских властей мог представлять детский хор.
"Интересно, какую такую опасность несет Европейскому союзу и конкретно Прибалтике молдавский детский хор? Может, "бесстрашные" литовцы испугались, что во время проезда по территории страны "Рапсодия" будет петь песни военных лет, которые в Прибалтике запрещены?" – отметил он.
Возмутились происходящим и некоторые политики.
"Дети провели ночь в автобусе. Сомневаюсь, что молдавские власти вручат послам стран, продержавших наших детей на границе, ноту протеста. Это же не проблема, для них (властей Молдовы - ред.) проблема только открытие избирательных участков для выборов в РФ. А это страны Европы, партнеры по "европейскому пути". Такое отношение к молдавским гражданам, детям, просто немыслимо! Государство должно ставить интересы своих людей на первое место", – написал в соцсетях представитель молдавской партии "Возрождение" Юрий Витнянский. По поводу инцидента с застрявшим автобусом к президенту Молдовы Майе Санду обратился экс-премьер страны Ион Кику. "Майя Санду, твои друзья издеваются над нашими детьми... Не хочешь ли ты им помочь?" - написал он в соцсети.
Дети летят домой?
Политолог Александр Кориненко в своем Telegram-канале сообщил, что молдавские дети, которые находились в застрявшем на литовской границе автобусе, летят на самолете домой. "И эту проблему не МИД решил", – отметил Кориненко.
Как стало известно, детей из Молдовы накормили и разместили на территории Белоруссии в школе в Цуденишках, об этом сообщила белорусская сторона. Детям предоставлено место для отдыха.
Руководитель детской студии-хора "Рапсодия" Наталья Барабанщикова дала комментарий для Sputnik Молдова.
"Мы делаем выводы, что в руках белорусских друзей наши люди чувствуют себя снова в безопасности, счастливыми, довольными, и что их любят, что очень важно", – сказала Барабанщикова.
Позже появилась информация, что молдавский оппозиционный политик Илан Шор оплатил авиабилеты домой детям ансамбля "Рапсодия" и сопровождающих им взрослым из Минска в Кишинев. Лететь придется с пересадкой, так как нынешние власти Молдовы отменили рейсы в Беларусь и Россию, и прямого авиасообщения нет. Вылет запланирован на вечер 29 марта.
Сообщение МИД Молдовы
В Министерстве иностранных дел Молдовы сообщили, что перевозившему хор автобусу при содействии ведомства было выдано отсутствовавшее ранее разрешение.
"В результате действий МИД власти Литвы выдали автобусу, перевозящему хор, разрешение на проезд - документ, который отсутствовал и без которого проезд по территории Литвы невозможен. Дети и сопровождающие их взрослые получили всю необходимую помощь, включая горячий обед", - сообщили в МИД Молдовы.
Министерство также проинформировало, что посольства Республики Молдова в Вильнюсе и Минске "вмешались сразу после сообщения о проблеме и сотрудничали с литовской стороной, чтобы обеспечить быстрое решение".
"Мы повторяем рекомендацию перед поездкой проверять действительность личных документов и доверенностей перевозчиков", - подытожили в МИД.
Группа детей из хора "Рапсодия" продолжает путь домой в безопасности, заявили в ведомстве.
При этом родители детей ранее опровергли заявление МИД Молдовы, что причиной инцидента стало отсутствие лицензии у перевозчика.
"Это полный бред. Мы объехали половину Европы, через Румынию, Словакию, Венгрию, потом остановились на два дня в Польше. У нас не раз проверяла документы в этих странах полиция, которая не могла не заметить такого нарушения. Это просто провокация, чтобы оправдать свое бездействие", - заявила по телефону корреспонденту молдавской газеты мать одного из детей.