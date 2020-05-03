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МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.

Как утверждают в Киеве, Россия отказалась выдать бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи и предоставила ему российское гражданство. В МИД Украины также заявили, что в рамках переговоров о взаимном освобождении удерживаемых лиц в сентябре-декабре 2019 года Россия якобы "настаивала на выдаче по меньшей мере девяти человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами", передает ria.ru.

За прошедшие с момента трагедии шесть лет украинская власть так и не смогла завершить расследование и найти виновных в трагедии. В 2019 году Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) опубликовала отчет о ходе расследования событий 2 мая 2014 года, где говорится, что никто так и не понес ответственности за гибель 48 человек. Глава миссии отметила, что такое положение дел свидетельствует о незаинтересованности властей в поиске и наказании виновных, а действия украинских правоохранителей позволяют говорить о предвзятости следствия.
В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии.

После смены власти на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
ria.ru
  • Сегодня, 10:28
  • DTV
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