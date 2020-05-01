Украина не будет в ответ на действия Грузии отзывать своего посла. Назначение Саакашвили - внутреннее дело Украины, отметил президент. Президент Владимир Зеленский назвал ошибкой решение Грузии отозвать посла в Украине из-за назначения Михаила Саакашвили в Национальный совет реформ. Об этом он сказал в эфире телеканал НАШ в ходе визита в Луганскую область в пятницу, 8 мая, передает korrespondent.net.
"У нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла на Украину, потому что отношения между нашими странами дольше, чем любое руководство любой страны", - сказал он.
При этом Зеленский назвал "ошибкой" решение Грузии об отзыве посла.
"Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны. После консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого государства касается только этого государства и граждан, которые в нем живут. Чтобы никого не обижать, я думаю, это наша политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины … а я являюсь президентом Украины, который назначил его", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила озабоченность дальнейшей судьбой отношений Тбилиси и Киева из-за возможного назначения Саакашвили вице-премьером Украины. Но после отказа назначить Саакашвили на эту должность Тбилиси выразил Киеву благодарность. korrespondent.net