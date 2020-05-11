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Зеленский выступил за введение кредитных каникул для малого бизнеса

Зеленский выступил за введение кредитных каникул для малого бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по предотвращению распространения коронавируса заявил, что нужно предоставить кредитные каникулы малому и микробизнесу в стране.

Власти Украины с понедельника ослабили ограничительные меры, которые были введены из-за общенационального карантина в связи с коронавирусом. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках, передает ria.ru

"Мы обсуждали ряд программ кредитной поддержки малого и микробизнеса, ведь они больше всего страдают от карантина. Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро оправиться. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы", - цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.

На совещании премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", также дополнительно финализируется другая программа - "Новые деньги", по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

"Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программ - сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе", - цитирует Шмыгаля пресс-служба.
Премьер-министр также сообщил на совещании, что, по информации Государственного центра занятости, в мае зарегистрировалось дополнительно 140 тысяч безработных. Чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу, кабинет министров выделил 6 миллиардов гривен (около 223,5 миллиона долларов по курсу Нацбанка) из Фонда борьбы с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.

ria.ru
  • Вчера, 20:25
  • DTV
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