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Россия обжаловала решение суда Гааги о взыскании $57 млрд в пользу ЮКОСа

Россия обжаловала решение суда Гааги о взыскании $57 млрд в пользу ЮКОСа

Российская Федерация подала в пятницу в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отменить решение Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить $57 млрд в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба. Об этом говорится в сообщении Минюста России.

Как подчеркнули в министерстве, "Российская Федерация убеждена, что выводы апелляционного суда неправомерны и необоснованы", передает ТАСС.

В поданной кассационной жалобе позиция РФ основывается на четырех основных доводах, отметили в Минюсте.

Акционеры ЮКОСа
В жалобе отмечается, что Апелляционный суд Гааги "пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и антиотмывочного регулирования", в частности, доводами о том, что "контроль над активами компании был получен экс-акционерами ЮКОСа с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию".

Более того, напомнили в Минюсте, офшорные "компании-пустышки", контролируемые российскими гражданами, фактически не оплатили акции "ЮКОСа" и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику. При управлении ЮКОСом бывшими владельцами были допущены систематическое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денежных средств и прочие противоправные действия, говорится в жалобе. "Поэтому истцы, имея "грязные руки", не могут быть признаны добросовестными инвесторами в смысле Договора к энергетической хартии, на который они ссылаются. Помимо этого, представлены доказательства подкупа российскими олигархами основного свидетеля по делу", - отметили в Минюсте.

Введение суда в заблуждение
Кроме того, отметили в Минюсте, "в ходе арбитражного разбирательства компании-истцы ввели арбитров в заблуждение относительно конечных бенефициаров трех подставных компаний, подавших иски против Российской Федерации". Истцами на самом деле фактически являлись российские олигархи - бенефициары ЮКОСа, а в суд были представлены неопровержимые доказательства связи российских граждан с истцами. Поэтому истцы не могут быть признаны иностранными инвесторами.

Отсутствие согласия РФ на арбитражное разбирательство
Кроме того, напомнили с Минюсте, "судом было проигнорировано отсутствие недвусмысленного согласия Российской Федерации на арбитражное разбирательство по иску экс-акционеров ЮКОСа". Суд допустил неправильную трактовку механизма временного применения Договора к энергетической хартии, содержащегося в статье 45.

Противоречие позиции ЕСПЧ
Кроме того, отметили в Минюсте, решение Апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского суда по правам человека, который в своих решениях неоднократно отвергал обвинения в адрес России в "политической мотивации" и "репрессивном характере" налоговых мер, принятых в отношении ЮКОСа. "ЕСПЧ подтвердил, что российские налоговые органы действовали законным образом при доначислении налогов в отношении этой компании. Апелляционный суд Гааги не учел доказанного в ходе названных разбирательств массового ухода ЮКОСа от налогов и практически полностью проигнорировал многочисленные доказательства использования ЮКОСом фирм-однодневок в регионах с льготным налогообложением, подтвержденные указанными решениями ЕСПЧ", - отметили в министерстве.

"Российская Федерация будет последовательно отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях", - подчеркнули в Минюсте.
tass.ru
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