Президент Игорь Додон не исключает проведения конституционного референдума по изменению некоторых статей Конституции.
Об этом он заявил в пятницу в ходе еженедельного выпуска "Президент отвечает", который провел в прямом эфире в социальных сетях, передает infotag.md
Отвечая на вопросы граждан, он поддержал идею сокращения количества депутатов парламента с 101 до 61 или 71 депутата.
"Для этого есть необходимая аргументация. Раньше у нас было 4,5 млн жителей, сейчас - чуть более трех миллионов. И если количество жителей сократилось на одну треть, значит и количество депутатов, количество начальников должно сократиться пропорционально", - сказал президент.
Он отметил, что для этого необходимо внести поправки в Конституцию, а в парламенте нет для этого конституционного большинства.
"Мы рассматриваем возможность проведения конституционного референдума по этому поводу, а также по изменению некоторых других статей Конституции. Чтобы провести референдум, народ высказался, и вносятся изменения в Конституцию", - подчеркнул Додон, не уточнив, о каких именно изменениях идет речь.
По его словам, такой референдум можно было бы провести одновременно с президентскими выборами или вскоре после них.
Президент также подчеркнул, что считает недопустимым вмешательство Конституционного суда в политическую жизнь республики. Он отметил, что многие выражают недовольство решением Конституционного суда, который аннулировал соглашение о предоставлении Россией кредита на 200 млн евро.
"Эти деньги должны были идти на ремонт дорог. Мы людям разъясняем, что случилось и почему ремонта данных участков дороги не будет. Даже если Россия согласится, и мы подпишем новое соглашение о кредите, у нас не будет времени осуществить ремонт в этом году, так как нужно еще провести тендеры. Конечно, нам не нравится это решение КС, но мы его соблюдаем. Но если Конституционный суд и дальше будет идти по этому пути, то недовольство народ снесет этот КС", - сказал Додон, отметив, что он не знает, в какой форме это может произойти.
Он подчеркнул, что никогда не пытался решить какие-то политические вопросы через КС, как это всегда делал (беглый олигарх) Владимир Плахотнюк.
"Мы уважаем институт Конституционного суда, как уважаем и другие государственные институты. Но и КС не должен принимать столь политизированные решения. Иначе получится, что шесть человек в КС принимают все решения вместо парламента, правительства и других институтов власти", - заявил Додон.
Говоря о российском кредите, он заявил, что в ближайшее время правительство начнет переговоры с Россией с просьбой начать новые переговоры о предоставлении кредита на 200 млн евро.
"Правительство примет постановление об инициировании таких переговоров с Россией, с учетом замечаний Конституционного суда. Правительство предложит новый проект договора с Россией. Надеюсь, что мы достаточно быстро подпишем новый договор, нам очень нужны эти деньги", - заявил Додон.
Также в рамках программы “Президент отвечает” Игорь Додон отметил, что категорически против отказа от избирательных бюллетеней на русском языке и не поддержит инициативу об отказе от бюллетеней на русском языке, даже если теоретически найдется большинство, чтобы принять изменения в парламенте, передает aif.md.
– В Молдове русский язык – язык межнационального общения. Так было все эти годы. Бюллетени были на молдавском и на русском. Мы не поддерживаем тех, кто запустили эту процедуру, – сказал он.