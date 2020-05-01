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Додон не исключает проведения референдума по изменению некоторых статей Конституции

Додон не исключает проведения референдума по изменению некоторых статей Конституции

Президент Игорь Додон не исключает проведения конституционного референдума по изменению некоторых статей Конституции.

Об этом он заявил в пятницу в ходе еженедельного выпуска "Президент отвечает", который провел в прямом эфире в социальных сетях, передает infotag.md

Отвечая на вопросы граждан, он поддержал идею сокращения количества депутатов парламента с 101 до 61 или 71 депутата.

"Для этого есть необходимая аргументация. Раньше у нас было 4,5 млн жителей, сейчас - чуть более трех миллионов. И если количество жителей сократилось на одну треть, значит и количество депутатов, количество начальников должно сократиться пропорционально", - сказал президент.

Он отметил, что для этого необходимо внести поправки в Конституцию, а в парламенте нет для этого конституционного большинства.

"Мы рассматриваем возможность проведения конституционного референдума по этому поводу, а также по изменению некоторых других статей Конституции. Чтобы провести референдум, народ высказался, и вносятся изменения в Конституцию", - подчеркнул Додон, не уточнив, о каких именно изменениях идет речь.

По его словам, такой референдум можно было бы провести одновременно с президентскими выборами или вскоре после них.

Президент также подчеркнул, что считает недопустимым вмешательство Конституционного суда в политическую жизнь республики. Он отметил, что многие выражают недовольство решением Конституционного суда, который аннулировал соглашение о предоставлении Россией кредита на 200 млн евро.

"Эти деньги должны были идти на ремонт дорог. Мы людям разъясняем, что случилось и почему ремонта данных участков дороги не будет. Даже если Россия согласится, и мы подпишем новое соглашение о кредите, у нас не будет времени осуществить ремонт в этом году, так как нужно еще провести тендеры. Конечно, нам не нравится это решение КС, но мы его соблюдаем. Но если Конституционный суд и дальше будет идти по этому пути, то недовольство народ снесет этот КС", - сказал Додон, отметив, что он не знает, в какой форме это может произойти.

Он подчеркнул, что никогда не пытался решить какие-то политические вопросы через КС, как это всегда делал (беглый олигарх) Владимир Плахотнюк.

"Мы уважаем институт Конституционного суда, как уважаем и другие государственные институты. Но и КС не должен принимать столь политизированные решения. Иначе получится, что шесть человек в КС принимают все решения вместо парламента, правительства и других институтов власти", - заявил Додон.

Говоря о российском кредите, он заявил, что в ближайшее время правительство начнет переговоры с Россией с просьбой начать новые переговоры о предоставлении кредита на 200 млн евро.

"Правительство примет постановление об инициировании таких переговоров с Россией, с учетом замечаний Конституционного суда. Правительство предложит новый проект договора с Россией. Надеюсь, что мы достаточно быстро подпишем новый договор, нам очень нужны эти деньги", - заявил Додон.

Также в рамках программы “Президент отвечает” Игорь Додон отметил, что категорически против отказа от избирательных бюллетеней на русском языке и не поддержит инициативу об отказе от бюллетеней на русском языке, даже если теоретически найдется большинство, чтобы принять изменения в парламенте, передает aif.md.

– В Молдове русский язык – язык межнационального общения. Так было все эти годы. Бюллетени были на молдавском и на русском. Мы не поддерживаем тех, кто запустили эту процедуру, – сказал он.

Infotag.md
aif.md
  • Сегодня, 17:50
  • DTV
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