США готовы удовлетворить потребности Беларуси в энергоносителях, отметил глава Госдепа Майк Помпео. Беларусь начинает поставки нефти из США. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на БЕЛТА, со ссылкой на комментарий главы МИД Беларуси Владимира Макея.
"С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко", – отметил министр.
Указано, что осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников снабжения и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси.
"Рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства, как важную часть развиваемого сторонами и имеющего значительный потенциал торгового и инвестиционного взаимодействия, а также как фактор обеспечения суверенитета нашей страны в экономической области" – отметил Владимир Макей.
Также сообщается, что танкер с 80 тыс. тонн американской нефти сорта Bakken для Беларуси прибудет в порт Клайпеды в начале июня. Об этом сказал пресс-секретарь концерна Белнефтехим Александр Тищенко.
"Танкер вчера начал загрузку в порту Beaumont (штат Техас – ред.). Выход из порта запланирован 17 мая. Прибытие в Клайпеду – в начале июня", – сообщил Александр Тищенко.
Он уточнил, что это нефть сорта Bakken, она будет доставлена из порта Клайпеды в Беларусь по железной дороге и переработана в ОАО Нафтан.
Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил, что первая партия американской нефти на этой неделе отправляется в Беларусь при поддержке польской компании UNIMOT.
"Эта конкурентная сделка, заключенная при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT, укрепляет белорусский суверенитет и независимость, демонстрирует, что США готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным в выходе на белорусский рынок", – говорится в заявлении Майкла Помпео.
По словам госсекретаря, США готовы удовлетворить потребности Беларуси в энергоносителях.
Напомним, в конце апреля Беларусь купила первую партию нефти у Саудовской Аравии. Национальная нефтяная компания Saudi Aramco поставила 80 тысяч тонн нефти через порт Клайпеды. korrespondent.net