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Пересечение границы – основной вопрос

Пересечение границы – основной вопрос

За минувшие трое суток, с 12 по 14 мая, в Кризисный центр МВД обратилось около трёх тысяч человек. Несмотря на то, что со вторника граждане могут передвигаться в пределах Приднестровья на личном транспорте без согласования с Оперативным штабом, поток звонков меньше не становится. Как и прежде, по различным каналам связи на горячую линию ежедневно поступает порядка тысячи обращений.

Руководитель Кризисного центра прокомментировал текущую ситуацию. Как отметил Вадим Шмаленко, на сегодняшний день большинство обращений связано уже не с внутренним перемещением, а внешним. В Республике Молдова вчера завершился режим чрезвычайного положения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

«В соседнем государстве снят ряд ограничений, действовавший ранее, как в трудовом плане, так и в вопросах передвижения, открыты магазины, стали функционировать медучреждения, которые до сих пор были закрыты. Поэтому те приднестровцы, кто работал до сих пор на предприятиях РМ, кому необходима медицинская помощь, стали обращаться к нам с вопросами о возможности выезда за пределы ПМР. Этим и обусловлен рост обращений граждан именно по этой линии», – отметил Вадим Шмаленко.

Каждый запрос в Кризисном центре тщательно изучается и проверяется. Разрешения дают далеко не во всех случаях. А если позволяют выехать, предупреждают граждан, что по возвращении в Приднестровье им предстоит самоизоляция на срок до 14 суток.

Напоминаем, на горячую линию можно позвонить по телефонам 0-800-22-800, +37353350630 (для иностранных абонентов). Можно также отправить письмо по электронной почте 80022800@mvdpmr.org.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 18:09
  • DTV
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